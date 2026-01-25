Εφές - Μπούρσασπορ 95-80: Ξέσπασε μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό
Η Εφές άφησε πίσω την πρόσφατη ήττα από τον Ολυμπιακό και πάτησε... το γκάζι στην αναμέτρηση για το πρωτάθλημα Τουρκίας.
Έχοντας ως πρώτο σκόρερ τον Σεμούς Χαζέρ με 23 πόντους, δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει εύκολα της Μπούρσασπορ εντός έδρας.
Μάλιστα η λήξη του 3ου δεκαλέπτου έφερε την ομάδα του Πάμπλο Λάσο και στο +21 έχοντας προηγηθεί με 74-53
Καλή ήταν και η παρουσία του Σέιμπεν Λι ο οποίος τελείωσε το ματς με 12 πόντους, ενώ με 12 πόντους τελείωσε το ματς και ο Κορντινιέ.
Τα δεκάλεπτα: 20-12, 45-30, 74-53, 95-80.
Η κατάταξη
- Μπεσίκτας 14-3
- Φενέρμπατσε 14-2
- Μπαχτσεσεχίρ 12-5
- Τράμπζονσπορ 11-5
- Τουρκ Τέλεκομ 11-6
- Εφές 10-7
- Γαλατασαράι 10-7
- Εροκσπορ 10-6
- Τόφας 8-9
- Μερκεζεφέντι 6-10
- Μπούρσασπορ 6-11
- Πετκίμ 5-11
- Μερσίν 5-12
- Μανίσα 5-12
- Καρσίγιακα 4-12
- Μπουγιούκτσεκμετσέ 2-15
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.