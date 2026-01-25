Η Εφές ξεπέρασε την ήττα από τον Ολυμπιακό στην Euroleague και ξέσπασε πάνω στην Μπούρσασπορ για την 17η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος.

Η Εφές άφησε πίσω την πρόσφατη ήττα από τον Ολυμπιακό και πάτησε... το γκάζι στην αναμέτρηση για το πρωτάθλημα Τουρκίας.

Έχοντας ως πρώτο σκόρερ τον Σεμούς Χαζέρ με 23 πόντους, δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει εύκολα της Μπούρσασπορ εντός έδρας.

Μάλιστα η λήξη του 3ου δεκαλέπτου έφερε την ομάδα του Πάμπλο Λάσο και στο +21 έχοντας προηγηθεί με 74-53

Καλή ήταν και η παρουσία του Σέιμπεν Λι ο οποίος τελείωσε το ματς με 12 πόντους, ενώ με 12 πόντους τελείωσε το ματς και ο Κορντινιέ.

Τα δεκάλεπτα: 20-12, 45-30, 74-53, 95-80.

Η κατάταξη