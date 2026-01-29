Ντέρμπι; Ποιο ντέρμπι; Η Φενέρ κυριάρχησε απέναντι στην Αναντολού Εφές, μετατρέποντας τον «εμφύλιο» σε παράσταση για έναν ρόλο.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η διαφορά είχε φτάσει και στο +25 για λογαριασμό των γηπεδούχων, δείγμα και της εικόνας που επικρατούσε μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ.
Ο Τάιλερ Χόρτον-Τάκερ συνέχισε τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις με τη φανέλα της τουρκικής ομάδας έχοντας 22 πόντους με 3/5 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 4/4 βολές και 27 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Πολύ καλή ήταν και η εμφάνιση του Νάντο Ντε Κολό (12π., 4ασ., 3ριμπ.) ενώ «γεμάτο» παιχνίδι και από τον Γουέιντ Μπάλντγουιν με 8 πόντους και 9 ριμπάουντ.
Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές: Ο αγώνας
Μέχρι το πρώτο πεντάλεπτο η μία ομάδα συναγωνιζόταν την άλλη στις κακές επιλογές, κάτι που αποτυπώθηκε από το σκορ (7-6). Έκτοτε ωστόσο η Φενέρ άρχισε να ανεβάζει στροφές και πραγματοποίησε δια χειρός Μπιμπέροβιτς ένα σερί 12-0 με το οποίο προηγήθηκε με +13 πόντους (19-6) έχοντας ανακτήσει ολοκληρωτικά το μομέντουμ στο ματς. Το επιμέρους σκορ έφτασε στο 18-2 για το +17 (25-8) ακριβώς με τη λήξη του δεκαλέπτου, έχοντας μπει για τα καλά στην εξίσωση του αγώνα και ο Νάντο Ντε Κολό. Οι γηπεδούχοι είχαν 3/7 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 7/7 βολες και 5 ασίστ για ένα λάθος, ενώ η Εφές 0/6 τρίποντα και 6 λάθη! Κάτι που αποτυπώθηκε και στο παρκέ.
Ο δείκτης του σκορ έφτασε για πρώτη φορά και το +20 (30-10) αλλά έκτοτε η Φενέρ έριξε ταχύτητα, ακολούθησε η αστοχία με τους Χόρτον-Τάκερ και Μπιμπέροβιτς στον πάγκο για τις απαραίτητες ανάσες με αποτέλεσμα η Εφές να μειώσει στους 12 πόντους (37-25) αλλά να μην πλησιάσει περισσότερο έως και τη λήξη του πρώτου μέρους (39-25) έχοντας ευστοχήσει η ομάδα του Πάμπλο Λάσο σε μόλις δύο τρίποντα ύστερα από 13 προσπάθειες (2/13). Επίσης η Εφές είχε 6 ασίστ για 8 λάθη ενώ η ομάδα του Σαρούνας Γιασικάβιτσους (Μπιμπέροβιτς 8π., Μπάλντγουιν 8π.-6ασ., Ντε Κολό 7π.) 8/16 δίποντα, 5/13 τρίποντα, έχοντας κάνει και έξι λάθη (από τα 7 συνολικά έως το τέλος του ημιχρόνου) στην δεύτερη περίοδο.
Έκτοτε το μόνο που έκανε η Φενέρ ήταν να ελέγξει το παιχνίδι και να εκτοξεύσει τον δείκτη του σκορ και στο +25 (59-34 και 61-36) πριν ολοκληρωθεί το 3ο δεκάλεπτο στο 61-39. Οι Χόρτον-Τάκερ (15π.), Νάντο Ντε Κολό (12π.) και Μπάλντγουιν (8π., 8ασ., 2ριμπ.) ήταν εκείνοι που είχαν κάνει την μεγαλύτερη διαφορά. Η Εφές είχε μόλις 3/20 τρίποντα έως εκείνο το σημείο ενώ πολύ πιο ισορροπημένα ήταν τα ποσοστά της Φενέρ με 50% στα δίποντα και 45% στα τρίποντα.
Στην τελευταία περίοδο οι γηπεδούχοι έριξαν ταχύτητα και η Εφές βρήκε την ευκαιρία να μειώσει την διαφορά χωρίς ωστόσο να γίνει περισσότερο απειλητική από τη στιγμή που μείωσε στους 13 πόντους (70-57) στα 3:30 πριν από το τέλος του αγώνα. Έκτοτε δεν υπήρξε άλλη συνέχεια. Η Φενέρ επανέφερε τον δείκτη του σκορ στο +19 και έβαλε οριστικά και αμετάκλητα τους τίτλους τέλους.
MVP: Συνήθεια που έγινε λατρεία για τον Τάιλερ Χόρτον Τάκερ, ο οποίος είχε 22 πόντους με 3/5 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 4/4 βολές.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Σέιμπεν Λι τελείωσε το παιχνίδι για την Εφές με 19 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το μόλις 20.8% της Εφές στα τρίποντα με 5/24!
Τα δεκάλεπτα: 25-8, 39-25, 61-39, 79-62.
|Fenerbahce Beko Istanbul
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|A. Bacot Jr.
|10:05
|3
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|1
|2
|4
|1
|0
|1
|1
|1
|M. Birsen
|23:15
|8
|3/3
|100%
|3/3
|100%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|1
|3
|4
|0
|1
|0
|0
|0
|14
|14
|2
|W. Baldwin IV
|21:46
|8
|2/7
|28.6%
|1/4
|25%
|1/3
|33.3%
|3/3
|100%
|0
|2
|2
|9
|0
|0
|0
|0
|17
|17
|4
|N. Melli *
|16:41
|5
|2/3
|66.7%
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|2
|5
|7
|1
|2
|2
|0
|0
|9
|9
|8
|T. Horton-Tucker *
|19:11
|22
|7/12
|58.3%
|3/5
|60%
|4/7
|57.1%
|4/4
|100%
|2
|1
|3
|2
|0
|1
|1
|1
|27
|27
|11
|B. Boston Jr.
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|N. De Colo
|18:58
|12
|4/7
|57.1%
|2/5
|40%
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|1
|2
|3
|4
|2
|2
|0
|0
|13
|13
|13
|T. Biberovic *
|25:31
|10
|4/7
|57.1%
|2/2
|100%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|0
|2
|1
|0
|1
|8
|8
|17
|O. Bitim
|15:17
|3
|1/3
|33.3%
|1/1
|100%
|0/2
|0%
|1/2
|50%
|0
|2
|2
|0
|2
|1
|1
|0
|2
|2
|18
|M. Jantunen
|20:22
|6
|3/7
|42.9%
|3/4
|75%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|0
|3
|2
|1
|0
|2
|2
|50
|B. Colson *
|18:09
|0
|0/5
|0%
|0/2
|0%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|1
|4
|5
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|-1
|92
|K. Birch *
|10:45
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|3
|0
|1
|1
|2
|2
|TOTAL
|200
|79
|28/57
|49.1%
|17/29
|58.6%
|11/28
|39.3%
|12/13
|92.3%
|10
|30
|40
|17
|18
|14
|5
|4
|79
|Anadolu Efes Istanbul
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|2
|S. Hazer
|21:17
|7
|3/9
|33.3%
|2/6
|33.3%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|4
|2
|0
|1
|0
|5
|5
|5
|S. Lee
|23:06
|19
|7/14
|50.0%
|7/10
|70.0%
|0/4
|0.0%
|5/8
|62.5%
|0
|0
|0
|1
|2
|2
|3
|0
|15
|15
|8
|N. Weiler-Babb *
|15:47
|2
|1/3
|33.3%
|1/1
|100%
|0/2
|0.0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|3
|1
|0
|0
|-2
|-2
|11
|R. Smits
|14:25
|2
|1/2
|50.0%
|1/1
|100%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|13
|B. Dessert
|09:19
|6
|3/4
|75.0%
|3/4
|75.0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|8
|8
|15
|P. Dozier *
|27:20
|9
|2/12
|16.7%
|1/8
|12.5%
|1/4
|25.0%
|4/4
|100%
|2
|2
|4
|2
|1
|0
|0
|0
|7
|7
|17
|V. Poirier *
|12:59
|4
|2/5
|40.0%
|2/5
|40.0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|3
|1
|4
|1
|2
|1
|0
|0
|3
|3
|21
|C. Swider
|20:11
|9
|3/6
|50.0%
|0/2
|0%
|3/4
|75.0%
|0/0
|0%
|0
|4
|4
|2
|1
|0
|0
|0
|10
|10
|23
|D. Mutaf *
|11:58
|2
|1/4
|25.0%
|1/1
|100%
|0/3
|0.0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|-1
|-1
|24
|E. Osmani *
|06:08
|0
|0/2
|0.0%
|0/0
|0%
|0/2
|0.0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|0
|-3
|-3
|33
|E. Yilmaz
|20:32
|0
|0/2
|0.0%
|0/1
|0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|1
|1
|1
|2
|0
|4
|4
|88
|K. Jones
|16:58
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|5
|5
|TOTAL
|200
|62
|24/64
|37.5%
|19/40
|47.5%
|5/24
|20.8%
|9/12
|75.0%
|11
|17
|28
|15
|16
|10
|7
|3
|59
