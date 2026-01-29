Η Φενέρμπαχτσε ήταν το απόλυτο αφεντικό στον «εμφύλιο» με την Αναντολού Εφές καθώς επικράτησε εύκολα με 79-62 για την 8η νίκη της στα εννέα τελευταία της παιχνίδια στην Euroleague.

Ντέρμπι; Ποιο ντέρμπι; Η Φενέρ κυριάρχησε απέναντι στην Αναντολού Εφές, μετατρέποντας τον «εμφύλιο» σε παράσταση για έναν ρόλο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η διαφορά είχε φτάσει και στο +25 για λογαριασμό των γηπεδούχων, δείγμα και της εικόνας που επικρατούσε μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ.

Ο Τάιλερ Χόρτον-Τάκερ συνέχισε τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις με τη φανέλα της τουρκικής ομάδας έχοντας 22 πόντους με 3/5 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 4/4 βολές και 27 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Πολύ καλή ήταν και η εμφάνιση του Νάντο Ντε Κολό (12π., 4ασ., 3ριμπ.) ενώ «γεμάτο» παιχνίδι και από τον Γουέιντ Μπάλντγουιν με 8 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές: Ο αγώνας

Μέχρι το πρώτο πεντάλεπτο η μία ομάδα συναγωνιζόταν την άλλη στις κακές επιλογές, κάτι που αποτυπώθηκε από το σκορ (7-6). Έκτοτε ωστόσο η Φενέρ άρχισε να ανεβάζει στροφές και πραγματοποίησε δια χειρός Μπιμπέροβιτς ένα σερί 12-0 με το οποίο προηγήθηκε με +13 πόντους (19-6) έχοντας ανακτήσει ολοκληρωτικά το μομέντουμ στο ματς. Το επιμέρους σκορ έφτασε στο 18-2 για το +17 (25-8) ακριβώς με τη λήξη του δεκαλέπτου, έχοντας μπει για τα καλά στην εξίσωση του αγώνα και ο Νάντο Ντε Κολό. Οι γηπεδούχοι είχαν 3/7 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 7/7 βολες και 5 ασίστ για ένα λάθος, ενώ η Εφές 0/6 τρίποντα και 6 λάθη! Κάτι που αποτυπώθηκε και στο παρκέ.

Ο δείκτης του σκορ έφτασε για πρώτη φορά και το +20 (30-10) αλλά έκτοτε η Φενέρ έριξε ταχύτητα, ακολούθησε η αστοχία με τους Χόρτον-Τάκερ και Μπιμπέροβιτς στον πάγκο για τις απαραίτητες ανάσες με αποτέλεσμα η Εφές να μειώσει στους 12 πόντους (37-25) αλλά να μην πλησιάσει περισσότερο έως και τη λήξη του πρώτου μέρους (39-25) έχοντας ευστοχήσει η ομάδα του Πάμπλο Λάσο σε μόλις δύο τρίποντα ύστερα από 13 προσπάθειες (2/13). Επίσης η Εφές είχε 6 ασίστ για 8 λάθη ενώ η ομάδα του Σαρούνας Γιασικάβιτσους (Μπιμπέροβιτς 8π., Μπάλντγουιν 8π.-6ασ., Ντε Κολό 7π.) 8/16 δίποντα, 5/13 τρίποντα, έχοντας κάνει και έξι λάθη (από τα 7 συνολικά έως το τέλος του ημιχρόνου) στην δεύτερη περίοδο.

Έκτοτε το μόνο που έκανε η Φενέρ ήταν να ελέγξει το παιχνίδι και να εκτοξεύσει τον δείκτη του σκορ και στο +25 (59-34 και 61-36) πριν ολοκληρωθεί το 3ο δεκάλεπτο στο 61-39. Οι Χόρτον-Τάκερ (15π.), Νάντο Ντε Κολό (12π.) και Μπάλντγουιν (8π., 8ασ., 2ριμπ.) ήταν εκείνοι που είχαν κάνει την μεγαλύτερη διαφορά. Η Εφές είχε μόλις 3/20 τρίποντα έως εκείνο το σημείο ενώ πολύ πιο ισορροπημένα ήταν τα ποσοστά της Φενέρ με 50% στα δίποντα και 45% στα τρίποντα.

Στην τελευταία περίοδο οι γηπεδούχοι έριξαν ταχύτητα και η Εφές βρήκε την ευκαιρία να μειώσει την διαφορά χωρίς ωστόσο να γίνει περισσότερο απειλητική από τη στιγμή που μείωσε στους 13 πόντους (70-57) στα 3:30 πριν από το τέλος του αγώνα. Έκτοτε δεν υπήρξε άλλη συνέχεια. Η Φενέρ επανέφερε τον δείκτη του σκορ στο +19 και έβαλε οριστικά και αμετάκλητα τους τίτλους τέλους.

MVP: Συνήθεια που έγινε λατρεία για τον Τάιλερ Χόρτον Τάκερ, ο οποίος είχε 22 πόντους με 3/5 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 4/4 βολές.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Σέιμπεν Λι τελείωσε το παιχνίδι για την Εφές με 19 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το μόλις 20.8% της Εφές στα τρίποντα με 5/24!

Τα δεκάλεπτα: 25-8, 39-25, 61-39, 79-62.

Fenerbahce Beko Istanbul FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 A. Bacot Jr. 10:05 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 3 3 1 2 4 1 0 1 1 1 M. Birsen 23:15 8 3/3 100% 3/3 100% 0/0 0% 2/2 100% 1 3 4 0 1 0 0 0 14 14 2 W. Baldwin IV 21:46 8 2/7 28.6% 1/4 25% 1/3 33.3% 3/3 100% 0 2 2 9 0 0 0 0 17 17 4 N. Melli * 16:41 5 2/3 66.7% 1/2 50% 1/1 100% 0/0 0% 2 5 7 1 2 2 0 0 9 9 8 T. Horton-Tucker * 19:11 22 7/12 58.3% 3/5 60% 4/7 57.1% 4/4 100% 2 1 3 2 0 1 1 1 27 27 11 B. Boston Jr. 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 N. De Colo 18:58 12 4/7 57.1% 2/5 40% 2/2 100% 2/2 100% 1 2 3 4 2 2 0 0 13 13 13 T. Biberovic * 25:31 10 4/7 57.1% 2/2 100% 2/5 40% 0/0 0% 0 3 3 0 2 1 0 1 8 8 17 O. Bitim 15:17 3 1/3 33.3% 1/1 100% 0/2 0% 1/2 50% 0 2 2 0 2 1 1 0 2 2 18 M. Jantunen 20:22 6 3/7 42.9% 3/4 75% 0/3 0% 0/0 0% 1 3 4 0 3 2 1 0 2 2 50 B. Colson * 18:09 0 0/5 0% 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 4 5 0 1 0 0 1 -1 -1 92 K. Birch * 10:45 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 3 0 1 1 2 2 TOTAL 200 79 28/57 49.1% 17/29 58.6% 11/28 39.3% 12/13 92.3% 10 30 40 17 18 14 5 4 79