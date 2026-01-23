Η Αναντολού Εφές με τον Πάμπλο Λάσο στο «τιμόνι» δείχνει να έχει χάσει πλήρως τον προσανατολισμό της στην Euroleague.

Όταν ο Πάμπλο Λάσο ανέλαβε τα ηνία της Αναντολού Εφές πολλοί πίστεψαν πως θα μπορέσει η τουρκική ομάδα να βρει τον δρόμο της, ωστόσο, έμεινε μόνο η πρώτη εντύπωση και η εκκωφαντική νίκη στο Κάουνας επί της Ζάλγκιρις με 87-64 στις 17 Δεκεμβρίου 2025! Τότε για την 16η αγωνιστική της Euroleague η Αναντολού Εφές ήταν καταιγιστική απέναντι στους Λιθουανούς, δείχνοντας πως κάτι αλλάζει. Τελικά τίποτε δεν άλλαξε αν αναλογιστεί κανείς πως ακολούθησαν οκτώ σερί ήττες με τον Βάσκο τεχνικό στην άκρη του πάγκου μέχρι την ήττα από τον Ολυμπιακό για την 24η αγωνιστική της διοργάνωσης!

Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο έχασε διαδοχικά από την Ντουμπάι εντός έδρας (76-80), τη Βιλερμπάν εκτός (103-99), τον Ερυθρό Αστέρα εντός (65-87), την Παρί εντός (79-84), την Αρμάνι στο Μιλάνο (87-74), την Μπασκόνια στην Κωνσταντινούπολη (75-89), τη Χάποελ στο Τελ Αβίβ (71-66) και τον Ολυμπιακό επί τουρκικού εδάφους (68-74).

Οι πολλοί τραυματισμοί (Σέιν Λάρκιν, Γιώργος Παπαγιάννης, Βενσάν Πουαριέ και Τζόρνταν Λόιντ) προφανώς και δυσκολεύουν κάθε προπονητή που θέλει να κάνει τη δουλειά του στο υψηλότερο επίπεδο.

Πλέον, η αναμέτρηση για την 25η αγωνιστική της Euroleague με την Φενέρμπαχτσε εκτός έδρας την επόμενη Πέμπτη (29/1, 19:45) αναμένεται να καθορίσει τις εξελίξεις. Ο Πάμπλο Λάσο προφανώς και είναι σε δύσκολη θέση, αλλά σε δυσκολότερη είναι εκείνος που τον επέλεξε. Ο λόγος για τον Ισμαήλ Σενιόλ, ο οποίος πίστεψε πως μπορεί ο Βάσκος τεχνικός να κάνει ένα come-back στο κορυφαίο επίπεδο μετά τις παταγώδεις αποτυχίες του με την Μπάγερν Μονάχου και τη Μπασκόνια.

Τελικά, η επιλογή δεν έχει βγει και ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας Ισμαήλ Σενιόλ είναι έκθετος στα μάτια της διοίκησης, η οποία δεν ξέρει κανείς ακόμη πόσο υπομονή θα κάνει, καθώς η ομάδα βρίσκεται σε ελεύθετη... πτώση.

Ο Πάμπλο Λάσο ψάχνει να βρει λύση, αλλά ακόμη δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι ώστε να μπορέσει να στηριχθεί ο έμπειρος τεχνικός, προκειμένου να αλλάξει το... τσιπάκι και η Αναντολού Εφές να βρει τον δρόμο της. Φταίνε πιθανότατα οι πολλές απουσίες, αλλά και το γεγονός ότι πλέον μοιάζει να έχει την επιρροή που ασκούσε στους παίκτες του τα προηγούμενα χρόνια...

