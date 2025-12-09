Άλλαξε η ώρα της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι (20/01), για την 23η αγωνιστική της EuroLeague, λόγω του ποδοσφαιρικού αγώνα των Πειραιωτών με τη Λεβερκούζεν.

Πιο αναλυτικά το ματς στο ΣΕΦ ήταν αρχικά προγραμματισμένο για τις 21:15, όπως είναι όλα τα εντός έδρας παιχνίδια του Ολυμπιακού στην κορυφαία δισυλογική διοργάνωση.

Ωστόσο, το παιχνίδι της ποδοσφαιρικής ομάδας του Ολυμπιακού κόντρα της Λεβερκούζεν (20/01, 22:00) για την 7η αγωνιστική της League Phase του Uefa Champions League, ανάγκασε την EuroLeague, να αλλάξει την αρχική ώρα που ήταν προγραμματισμένο το Ολυμπιακός - Μακάμπι.

Έτσι με τα νέα δεδομένα το μπάσκετ του Ολυμπιακού θα ξεκινήσει στις 19:30, με την ποδοσφαιρική αναμέτρηση να ξεκινάει στις 22:00.

Η αλλαγή έγινε προκειμένου να διευκολυνθούν οι οπαδοί των «ερυθρολεύκων» και να πάνε από το ΣΕΦ απευθείας στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για να προλάβουν και τις δύο αναμετρήσεις του Ολυμπιακού.