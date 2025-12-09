Ολυμπιακός: Αλλάζει ώρα η αναμέτρηση με Μακάμπι (20/01), λόγω του παιχνιδιού με τη Λεβερκούζεν
Η EuroLeague, άλλαξε ώρα την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι (20/01), για την 23η αγωνιστική.
Πιο αναλυτικά το ματς στο ΣΕΦ ήταν αρχικά προγραμματισμένο για τις 21:15, όπως είναι όλα τα εντός έδρας παιχνίδια του Ολυμπιακού στην κορυφαία δισυλογική διοργάνωση.
Ωστόσο, το παιχνίδι της ποδοσφαιρικής ομάδας του Ολυμπιακού κόντρα της Λεβερκούζεν (20/01, 22:00) για την 7η αγωνιστική της League Phase του Uefa Champions League, ανάγκασε την EuroLeague, να αλλάξει την αρχική ώρα που ήταν προγραμματισμένο το Ολυμπιακός - Μακάμπι.
Έτσι με τα νέα δεδομένα το μπάσκετ του Ολυμπιακού θα ξεκινήσει στις 19:30, με την ποδοσφαιρική αναμέτρηση να ξεκινάει στις 22:00.
Η αλλαγή έγινε προκειμένου να διευκολυνθούν οι οπαδοί των «ερυθρολεύκων» και να πάνε από το ΣΕΦ απευθείας στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για να προλάβουν και τις δύο αναμετρήσεις του Ολυμπιακού.
