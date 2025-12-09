Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε πως με την ανάληψη καθηκόντων από το αιρετό Δ.Σ. θα πραγματοποιηθεί ΑΜΚ ύψους 12 εκατ. ευρώ από τον Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Δυναμικά μπαίνει στο ελληνικό μπάσκετ ο Αριστοτέλης Μυστακίδης, ο οποίος προτίθεται να καταστήσει ως «ισχυρό» παίκτη τον ΠΑΟΚ στην Stoiximan GBL. Γι’ αυτό και αναμένεται να προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 12.000.000 ευρώ με την καταβολή μετρητών, μέσα από την εταιρεία του ALPHA SPORTS. Μια ενέργεια που θα ολοκληρωθεί τυπικά στις 17 Δεκεμβρίου, οπότε και είναι προγραμματισμένη η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.

Τότε θα κλείσουν όλα τα ζητήματα και ο Αριστοτέλης Μυστακίδης θα είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Με το ποσό των 12 εκατ. ευρώ θα καλυφθούν οι οφειλές της ομάδας που απομένουν, τα χρήματα της πώλησης και θα μπει μπροστά το θέμα της ενίσχυσης της ομάδας.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:



«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι αμέσως μετά την ανάληψη καθηκόντων από το νέο αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο θα κινήσει τη διαδικασία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ύψους 12.000.000 ευρώ την οποία θα καλύψει εξ ολοκλήρου η μεγαλομέτοχος ALPHA SPORTS του κ. Τέλη Μυστακίδη».

Η διοίκηση του Αριστοτέλη Μυστακίδη εργάζεται ήδη πυρετωδώς προκειμένου να προχωρήσουν όλα τα ζητήματα, μαζί και το θέμα της αναμόρφωσης της PAOK Sports Arena.

Ο τζένεραλ μάνατζερ της ομάδας Νίκος Μπουντούρης είναι σε ανοικτή γραμμή με τους συνεργάτες του Μυστακίδη, αλλά και με τον προπονητή Γιούρι Ζντοβτς, προκειμένου να διευθετηθούν όλα τα ζητήματα που αφορούν το αγωνιστικό τμήμα και κυρίως το θέμα της ενίσχυσης του ρόστερ.

Μάλιστα πέρα από τον Μπριν Ταΐρι (27χρ., 1.88) που αναμένεται να προσδώσει ποιότητα στην περιφερειακή γραμμή αναμένεται να γίνει μια ακόμη κίνηση πιθανότατα κοντά στο καλάθι για την θωράκιση της ομάδας. Η έλευση του Αριστοτέλη Μυστακίδη στη Θεσσαλονίκη για τον αγώνα με την Σλοβάκικη Πριέβιτζα αναμένεται να σηματοδοτήσει τις εξελίξεις, όσον αφορά τα ανοικτά ζητήματα που θα πρέπει να κλείσουν και κυρίως το θέμα της ενίσχυσης της ομάδας.