Αν και η Παρτίζαν φέρεται να έχει χτυπήσει την πόρτα του Μαλίκ Μπίσλι για το μεγάλο «μπαμ», κάτι τέτοιο φαντάζει αρκετά μακριά σύμφωνα με τον ίδιο τον παίκτη!

Την περασμένη Κυριακή διέρρευσε η φήμη ότι η Παρτίζαν ετοιμάζεται να ρίξει πραγματική βόμβα στην Euroleague με την απόκτηση του NBAer, Μαλίκ Μπίσλι!

Όπως δείχνουν τα πράγματα θα μείνει όνειρο... θερινής νυκτός για τους φίλους της σερβικής ομάδας, με τον ίδιο τον παίκτη να ρίχνει «άκυρο» και μάλιστα με επιθετικό τρόπο!

«Δεν πάω στη Σερβία! Απλά, μ@@@@ες να το ξέρετε αυτό. Δεν έρχομαι» είπε χαρακτηριστικά σε Live Stream ρίχνοντας πρόωρα και τους τίτλους τέλους σε όλα τα σενάρια.

Τι είπε ο ατζέντης του

Νωρίτερα ο ατζένης του Μαλίκ Μπίσλι, Μπράιαν Τζάνγκρεϊς, είχε κάνει δηλώσει σε αμερικανικά ΜΜΕ και είχε αναφέρει ότι τα δημοσιεύματα για διαπραγματεύσεις με τη σερβική ομάδα είναι «υπερβολικά». Ουσιαστικά είχε... προλάβει να επιβεβαιώσει τα όσα είπε με τον δικό του τρόπο ο ίδιος ο Μαλίκ Μπίσλι.

«Πρόκειται για υπερβολικές αναφορές. Τίποτα δεν έχει ολοκληρωθεί ή συμφωνηθεί» ήταν η χαρακτηριστικά του ατάκα. Να σημειωθεί ότι στη Σερβία ανέφεραν ότι η Παρτίζαν είχε προσφέρει στον Μπίσλι συμβόλαιο δύο εκατομμυρίων δολαρίων έως το τέλος της σεζόν χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αποχώρησης μέχρι το καλοκαίρι. Και εξηγούσαν τα ίδια δημοσιεύματα ότι ο Αμερικανός ήταν πολύ κοντά στην υπογραφή.

Ο Μαλίκ Μπίσλι είχε πέρυσι 16.3 πόντους (41.6% στο τρίποντο), 2.6 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ σε 27.8 λεπτά συμμετοχής σε 82 αγώνες με την φανέλα των Πίστονς.