Η διοίκηση της Παρτίζαν και ο πρόεδρος Οστόγια Μιχαήλοβιτς σύμφωνα με τους Σέρβους κινείται για την απόκτηση του Μαλίκ Μπίσλεϊ

Η Παρτίζαν ζει τις δυσκολότερες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της, μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς που προκάλεσε θυελλώδεις αντιδράσεις από τον κόσμο. Ο «Ζοτς» μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό AKTOR αποφάσισε να αποχωρήσει και η αλήθεια είναι πως η διοίκηση έσπευσε να... διευκολύνει την απόφαση του με τη στάση της, παρότι στη συνέχεια θέλησε να αναδιπλωθεί προσμετρώντας τις αντιδράσεις του κόσμου.

Η κρίση είχε ξεσπάσει και κορυφώθηκε στον αγώνα της Euroleague με την Μπάγερν Μονάχου, όπου ο κόσμος εκδήλωσε με κάθε τρόπο τη λατρεία του στον πολυνίκη τεχνικό. Παράλληλα, δεν έλειψαν και οι έντονες αποδοκιμασίες προς αρκετούς παίκτες της ομάδας, πολύ θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για όσα συνέβησαν, όπως και ο πρόεδρος Οστόγια Μιχαήλοβιτς, ο οποίος ήξερε την κατάσταση και προτίμησε να βρίσκεται εκτός Βελιγραδίου τη συγκεκριμένη ημέρα.

Λένε πως τα μεγάλα γεγονότα κρατούν τρεις το πολύ τέσσερις ημέρες και μετρά ξεχνιούνται. Η αλήθεια είναι πως το ίδιο συμβαίνει και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, καθώς πλέον έχει καταλαγιάσει ο θυμός και ο κόσμος συνηθίζει να ζει χωρίς την παρουσία του «Ζοτς» στην άκρη του πάγκου.

Θέλοντας πλέον να προχωρήσει σε ολική αντιστροφή του αρνητικού κλίματος ο Μιχαήλοβιτς ετοιμάζει το μεγάλο «κόλπο» σύμφωνα με δημοσίευμα του σερβικού Nova.rs, όπου γίνεται λόγος για διαπραγματεύσεις με τον παίκτη του ΝΒΑ Μαλίκ Μπίσλεϊ! Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα τις διαπραγματεύσεις υλοποιεί ο γιος του προέδρου Όστογια Μιγιαΐλοβιτς, Γιόβαν Μιγιαΐλοβιτς.

Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως η Παρτιζάν και ο Μπίσλεϊ έχουν φτάσει στο ποσό των δύο εκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το τέλος της σεζόν, χωρίς την πιθανότητα ο μπασκετμπολίστας να αποχωρήσει από τον σύλλογο λόγω πιθανής προσφοράς από το NBA πριν από το καλοκαίρι.

Ο Μαλίκ Μπίσλεϊ είχε πέρυσι 16.3 πόντους (41.6% στο τρίποντο), 2.6 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ σε 27.8 λεπτά συμμετοχής σε 82 αγώνες με την φανέλα των Πίστονς, στους οποίους είχε συμβόλαιο 6 εκατομμύρια δολάρια.

Ο σπουδαίος πόιντ γκαρντ την ώρα που ετοιμάζονταν να υπογράψει ένα μεγάλο συμβόλαιο στο ΝΒΑ είδε το όνομα του να εμπλέκεται σε υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού. Αν και εκτιμάται πως θα αθωωθεί από όλες τις κατηγορίες, ο Μπίσλεϊ δεν θα μπορεί να υπολογίζει σε καμία προσφορά από το NBA μέχρι το τέλος της έρευνας, οπότε η Παρτίζαν θα προσπαθήσει να το εκμεταλλευτεί αυτό.

Μένει να φανεί τις επόμενες ημέρες αν η συζήτηση θα έχει αίσιο τέλος και αν η Παρτιζάν θα καταφέρει να βγει από την κρίση, μέσα από μια σημαντική κίνηση ενίσχυσης.