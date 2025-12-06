EuroLeague: Το poster dunk του Τόμπσον στην κορυφή του Top-10
Η Βαλένθια έφυγε με το «διπλό» από το Telekom Center Athens, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 79-89 για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague.
Έτσι, οι «πράσινοι» υποχώρησαν στο 9-5 στην κατάταξη, έχοντας πλέον το ίδιο ρεκόρ με τους Ισπανούς. Ήταν η πρώτη ήττα για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν έπειτα από τέσσερις συνεχόμενες νίκες στη regular season.
Από την πλευρά του, ο Ντάριους Τόμπσον κάρφωσε θεαματικά μπροστά στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, φιγουράροντας στην κορυφή του Top-10 που δημοσίευσε η EuroLeague με τις καλύτερες φάσεις της 14ης αγωνιστικής.
Ο Τόμπσον ηγήθηκε της Βαλένθια στο Telekom Athens Center, γεμίζοντας τη στατιστική του με 19 πόντους, 5/6 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/3 βολές, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 κλεψίματα στα 25:23 που έμεινε στο παρκέ, συγκεντρώνοντας 28 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
