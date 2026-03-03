Χέιζ-Ντέιβις: Νέο βίντεο-Vlog από την παρουσία του στην Team USA
Μετά το βίντεο που ετοίμασε μέσα από την vintage κάμερά του κατά τη διάρκεια του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ετοίμασε ένα ακόμα επεισόδιο στο κανάλι του στο YouTube και αφορά, μεταξύ άλλων, και την παρουσία του στην προετοιμασία της Team USA για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.
Συγκεκριμένα παρουσίασε το 8ο επεισόδιο της σειράς του, «The Mountain Top», όπου μεταφέρει ουσιαστικά τα όσα έζησε πριν από σχεδόν δύο χρόνια δίπλα από τους σούπερ σταρ του NBA όπως ο Λεμπρόν, ο Κάρι, ο Ντουράντ και όλοι όσοι συνέθεταν την εθνική ομάδων των ΗΠΑ.
Αυτήν την φορά παρουσιάζει ένα μέρος του training camp αλλά και τον περίπατό του στους δρόμους όπου θέλησε να κλέψει την παράσταση με δύο... ανέκδοτα που έλεγε.
Δείτε το βίντεο-Vlog του Αμερικανού φόργουορντ του Παναθηναϊκού.
