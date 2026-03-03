Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις θυμήθηκε τις ημέρες που έκανε προετοιμασία με την Team USA ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι και παρουσίασε ένα ακόμα σχετικό βίντεο στο κανάλι του στο YouTube.

Μετά το βίντεο που ετοίμασε μέσα από την vintage κάμερά του κατά τη διάρκεια του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ετοίμασε ένα ακόμα επεισόδιο στο κανάλι του στο YouTube και αφορά, μεταξύ άλλων, και την παρουσία του στην προετοιμασία της Team USA για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.

Συγκεκριμένα παρουσίασε το 8ο επεισόδιο της σειράς του, «The Mountain Top», όπου μεταφέρει ουσιαστικά τα όσα έζησε πριν από σχεδόν δύο χρόνια δίπλα από τους σούπερ σταρ του NBA όπως ο Λεμπρόν, ο Κάρι, ο Ντουράντ και όλοι όσοι συνέθεταν την εθνική ομάδων των ΗΠΑ.

Αυτήν την φορά παρουσιάζει ένα μέρος του training camp αλλά και τον περίπατό του στους δρόμους όπου θέλησε να κλέψει την παράσταση με δύο... ανέκδοτα που έλεγε.