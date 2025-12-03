Θολό παραμένει το τοπίο στην Παρτίζαν όσον αφορά τον αντικαταστάτη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τους Ιταλούς να μιλούν για άρνηση του Αντρέα Τρινκιέρι.

Η έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί στην Παρτίζαν και η έντονη αμφισβήτηση από τον κόσμο σε οτιδήποτε δεν θυμίζει Ζέλικο Ομπράντοβιτς φαίνεται πως λειτουργεί αποτρεπτικά στην παρούσα φάση, ώστε να προχωρήσει το deal με τον Αντρέα Τρινκιέρι, ο οποίος θεωρούνταν από την πρώτη στιγμή ο διάδοχος του κορυφαίου τεχνικού στην ιστορία της Euroleague.

Οι Ιταλοί με δημοσιεύματα τους επισημαίνουν πως ο Τρινκιέρι βλέποντας την κατάσταση που διαμορφώθηκε μετά την επιστροφή του «Ζοτς» στο Βελιγράδι και όσα ακολούθησαν τον έκαναν να σκεφτεί για δεύτερη φορά την απόφαση του με συνέπεια αυτό να θεωρηθεί ως άρνηση από τους συμπατριώτες του, ενώ την ίδια στιγμή στη Σερβία υπάρχει σιωπή και καμία αναφορά στον Τύπο.

Ο Ιταλός τεχνικός που έχει καθίσει ξανά στον πάγκο της Παρτίζαν και έφυγε επεισοδιακά, καθώς χρειάστηκε να προσφύγει δικαστικώς για να πάρει τα χρήματα του, θεωρήθηκε από τη διοίκηση του Οστόγια Μιχαήλοβιτς ως η ενδεδειγμένη λύση για την επόμενη ημέρα.

Ωστόσο, ειδικά μετά και τις εξηγήσεις που έδωσε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην πατρίδα του, το κλίμα βάρυνε ακόμη περισσότερο για την διοίκηση της Παρτίζαν, τον πρόεδρο, αλλά και τον... διάδοχο του. Ποιος άραγε θα έπαιρνε το ρίσκο να καθίσει σε μια καρέκλα που από την πρώτη ημέρα θα ήταν «ηλεκτρική»; Ποιος μπορεί να συγκριθεί με τον «Ζοτς» σε μια περίοδο έντονης αμφισβήτησης, κάθε ενέργειας του διαδόχου του.

Οι αντιδράσεις του κόσμου είναι έντονες, η αγριότητα κυριαρχεί και το παιχνίδι με την Μπάγερν το βράδυ της Πέμπτης (4/12) θα δώσει τις απαντήσεις, για την επόμενη ημέρα του συλλόγου.

Ο Οστόγια Μιχαήλοβιτς που θέλει τον Τρινκιέρι στον πάγκο θα πάει στο γήπεδο; Και αν ναι, ποια θα είναι η αντίδραση του κόσμου; Πολλοί υποστηρίζουν στη Σερβία πως είναι πολύ δύσκολο να σταθεί στη θέση του και σύντομα αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις για την διαδοχή του. Γεγονότα που πολλοί θεωρούν δεδομένα, καθώς η πίεση είναι τεράστια και ξεκινάει από έναν σημαντικό παράγοντα. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς σε όλη αυτή τη διαδρομή είναι μεγαλύτερος από τον σύλλογο. Κι αυτό το γεγονός κάνει πολύ δύσκολη την επόμενη ημέρα...



