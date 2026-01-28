Παρτίζαν: Ενισχύθηκε με Αλέξα Ραντάνοφ!
Τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του βρήκε ο πρώην παίκτης του Περιστερίου, Αλέξα Ραντάνοφ.
Η Παρτίζαν, ανακοίνωσε την απόκτηση του Σέρβου φόργουορντ, αφού έμεινε ελεύθερος από την Μπάγερν Μονάχου και πλέον θα παίξει για τον Πεναρόγια.
Παρότι είχε λήξει η διορία των μεταγραφών από τη μία ομάδα στην άλλη στην EuroLeague, ο σέρβικος σύλλογος κατάφερε να αποκτήσει τον 27χρονο επειδή οι Γερμανοί δεν τον είχαν δηλώσει στο ρόστερ τους γα τη συγκεκριμένη διοργάνωση.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Παρτίζαν:
«Ο Αλέκσα Ραντάνοβ είναι η νέα ενίσχυση της Παρτιζάν Μοζάρτ Μπετ. Ο πρώην παίκτης της Μπάγερν Μονάχου, έφτασε στις τάξεις των "ασπρόμαυρων" μετά το τέλος της συνεργασίας του με τη βαυαρική ομάδα. Ο Αλέκσα γεννήθηκε την 1η Φεβρουαρίου 1998 και αγωνίζεται στις θέσεις "δύο" και "τρία".
Για την εθνική ομάδα της Σερβίας, ο νέος παίκτης της Παρτιζάν έχει αγωνιστεί στα προκριματικά για τα Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια πρωταθλήματα, από τη μάχη για την πρόκριση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2019.
Το 2023, ο Ραντάνοβ ακολούθησε ολόκληρη την προετοιμασία της εθνικής ομάδας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Μανίλα, αλλά μετά τους τελευταίους ελέγχους στην Κίνα, ο προπονητής Πέσιτς αποφάσισε τελικά να επιλέξει τους άλλους 12 υποψηφίους. Στην καριέρα του σε συλλόγους, πριν από τη Μπάγερν, ο Ραντάνοβ έπαιξε για τη Λέγκια της Πολωνίας, τη Μέγκα Μπάσκετ, τη Ρούνα Μπάσκετ από τη Μόσχα, το Περιστέρι, την Ιγκοκέα, τον Ερυθρό Αστέρα και τη FMP.
Ο Αλέκσα θα ενσωματωθεί στην ομάδα μετά την επιστροφή των "ασπρόμαυρων" από το Μιλάνο».
Aleksa Radanov je novo pojačanje Partizana Mozzart Bet!⚫️⚪️— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) January 28, 2026
🔗 https://t.co/dP5A1wJKz3#KKPartizan pic.twitter.com/ijcfjahhSE
