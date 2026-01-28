Η Παρτίζαν ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλέξα Ραντάνοφ για να ενισχύσει τη σέρβικη ομάδα στις θέσεις των φόργουορντ.

Τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του βρήκε ο πρώην παίκτης του Περιστερίου, Αλέξα Ραντάνοφ.

Η Παρτίζαν, ανακοίνωσε την απόκτηση του Σέρβου φόργουορντ, αφού έμεινε ελεύθερος από την Μπάγερν Μονάχου και πλέον θα παίξει για τον Πεναρόγια.

Παρότι είχε λήξει η διορία των μεταγραφών από τη μία ομάδα στην άλλη στην EuroLeague, ο σέρβικος σύλλογος κατάφερε να αποκτήσει τον 27χρονο επειδή οι Γερμανοί δεν τον είχαν δηλώσει στο ρόστερ τους γα τη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Παρτίζαν:

«Ο Αλέκσα Ραντάνοβ είναι η νέα ενίσχυση της Παρτιζάν Μοζάρτ Μπετ. Ο πρώην παίκτης της Μπάγερν Μονάχου, έφτασε στις τάξεις των "ασπρόμαυρων" μετά το τέλος της συνεργασίας του με τη βαυαρική ομάδα. Ο Αλέκσα γεννήθηκε την 1η Φεβρουαρίου 1998 και αγωνίζεται στις θέσεις "δύο" και "τρία".

Για την εθνική ομάδα της Σερβίας, ο νέος παίκτης της Παρτιζάν έχει αγωνιστεί στα προκριματικά για τα Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια πρωταθλήματα, από τη μάχη για την πρόκριση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2019.

Το 2023, ο Ραντάνοβ ακολούθησε ολόκληρη την προετοιμασία της εθνικής ομάδας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Μανίλα, αλλά μετά τους τελευταίους ελέγχους στην Κίνα, ο προπονητής Πέσιτς αποφάσισε τελικά να επιλέξει τους άλλους 12 υποψηφίους. Στην καριέρα του σε συλλόγους, πριν από τη Μπάγερν, ο Ραντάνοβ έπαιξε για τη Λέγκια της Πολωνίας, τη Μέγκα Μπάσκετ, τη Ρούνα Μπάσκετ από τη Μόσχα, το Περιστέρι, την Ιγκοκέα, τον Ερυθρό Αστέρα και τη FMP.

Ο Αλέκσα θα ενσωματωθεί στην ομάδα μετά την επιστροφή των "ασπρόμαυρων" από το Μιλάνο».