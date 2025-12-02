Η Μονακό επικράτησε με 109-103 της Παρί και την άφησε εκτός συνέχειας από το Κύπελλο Γαλλίας.

Η Μονακό με μπροστάρη τον Μάικ Τζέιμς, επικράτησε της Παρί με 109-103 σε φοβερό ματς, αφήνοντας εκτός συνέχεια τους Παριζιάνους στο Κύπελλο Γαλλίας.

Μονακό - Παρί: Ο αγώνας

Η Μονακό άρχισε το παιχνίδι καλύτερα, σκοράροντας 33 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και επέβαλε τον δικό της ρυθμό στην αναμέτρηση.

Η Παρί δυνάμωσε με τη σειρά της στο δεύτερο δεκάλεπτο και ακολούθησε το υψηλό τέμπο που είχε η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, κλείνοντας το ημίχρονο με -7 (65-58).

Ο εκρηκτικός ρυθμός δεν συνεχίστηκε και με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, με τις άμυνες να κυριαρχούν και τα λάθη των ομάδων να περιορίζονται. Αξιοσημείωτο, πως αμφότεροι οι γαλλικοί σύλλογοι σκόραραν τους μισούς πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο σε σύγκριση με το δεύτερο.

Στο φινάλε του παιχνιδιού, οι γηπεδούχοι με τον Μάικ Τζέιμς απόλυτο πρωταγωνιστή κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με τελικό σκορ 109-103.

MVP της αναμέτρησης ο Μάικ Τζέιμς, με 32 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 27 λεπτά συμμετοχής.

Τα δεκάλεπτα: 33-25, 65-58, 80-74, 109-103