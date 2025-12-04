Ο Δημήτρης Διαμαντίδης και ο Σάρας Γιασικεβίτσιους, έφαγαν μαζί σε εστιατόριο στην Αθήνα το βράδυ της Τετάρτης (03/12).

Σε εστιατόριο της Αθήνας, πέρασαν το βράδυ της Τετάρτης (03/12), οι Δημήτρης Διαμαντίδης και Σάρας Γιασικεβίτσιους μαζί με τις οικογένειές τους.

Ο τεχνικός της Φενέρμπαχτσε, βρίσκεται στη χώρας τα τελευταία 24ωρα, ενόψει του παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό (04/12, 21:15).

Όπως είναι γνωστό η σύντροφος του Σάρας, είναι Ελληνίδα και δεν χάνουν την ευκαιρία όποτε βρίσκονται στην Αθήνα, να έχουν δείπνο με την οικογένεια του Δημήτρη Διαμαντίδη.

Οι δύο legend της EuroLeague, γνωρίζονται πολύ καλά μεταξύ τους, από την κοινή τους παρουσία στον Παναθηναϊκό.

Η Άννα Δούκα (σύντροφος του Σάρας Γιασικεβίτσιους), μέσω του προσωπικού της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε στιγμές από το δείπνο που είχαν οι δύο οικογένειες.

Όσα ανέφερε η ίδια στο post της:

«ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ βραδιές που γέμισαν την καρδιά μου με αγάπη, χαρά, γέλιο και τόσες πολλές νέες στιγμές που θα μείνουν οι καλύτερες αναμνήσεις.!!

Σε όλους τους φίλους μου που τα κατάφεραν από κλειστά αεροδρόμια και καθυστερημένες πτήσεις και έφτασαν στην Αθήνα, είμαι τόσο ευλογημένη που σας έχω στη ζωή μου.!! Φίλοι που γίνατε οικογένεια.!!»