Δάγκωσαν οι «λύκοι» στη Νέα Ορλεάνη, πάρτι οι Σέλτικς (vid)

Τίμπεργουλβς και Σέλτικς βρήκαν τον τρόπο να συνεχίσουν με νίκες την πορεία τους στο ΝΒΑ.

Οι Πέλικανς δεν τα κατάφεραν ούτε κόντρα στη Μινεσότα και ηττήθηκαν με 125-116. Έτσι έπεσαν στο 3-20 και βυθίζονται στην κατάταξη. Στο 14-8 πήγαν οι λύκοι. Μεγάλο ματς ο Ραντλ με 28 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ από την άλλη ο Μέρφι είχε 21 πόντους, 7 ριμπαόυντ και 8 ασίστ για τους πελεκάνους. Από 20 είχαν ο Φίαρς και ο Μπέι.

Πάρτι οι Σέλτικς

Οι Κέλτες πέρασαν σαν σίφουνες από την πρωτεύουσα αφού επικράτησαν με το φοβερό 146-101 των Γουίζαρντς και δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους αντιπάλους τους. Ο Γουάιτ είχε 30 πόντους, 7 ριμπάουντ και 9 ασίστ για τους νικητές, ενώ ο ΜακΚόλουμ μέτρησε 22 πόντους και 3 ασίστ για τους ηττημένους. Για τη Βοστώνη 22 είχε ο Γουόλς και στους 20 σταμάτησε ο Πρίτσαρντ.

Διπλό στο Μπρούκλιν οι Τζαζ

Οι Τζαζ κατάφεραν να επικρατήσουν εύκολα των Νετς με 123-110 και να πάνε στο 8-13 παλεύοντας να πλησιάσουν το play in της Ανατολής. Εξαιρετικός σε άλλο ένα ματς ο Τζορτζ των Μορμόνων που είχε 29 πόντους, 5 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Ο Μάρκανεν είχε 30 πόντους και 8 ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά ο Κλάουνι μέτρησε 29 πόντους.