Δάγκωσαν οι «λύκοι» στη Νέα Ορλεάνη, πάρτι οι Σέλτικς (vid)
Οι Πέλικανς δεν τα κατάφεραν ούτε κόντρα στη Μινεσότα και ηττήθηκαν με 125-116. Έτσι έπεσαν στο 3-20 και βυθίζονται στην κατάταξη. Στο 14-8 πήγαν οι λύκοι. Μεγάλο ματς ο Ραντλ με 28 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ από την άλλη ο Μέρφι είχε 21 πόντους, 7 ριμπαόυντ και 8 ασίστ για τους πελεκάνους. Από 20 είχαν ο Φίαρς και ο Μπέι.
Πάρτι οι Σέλτικς
Οι Κέλτες πέρασαν σαν σίφουνες από την πρωτεύουσα αφού επικράτησαν με το φοβερό 146-101 των Γουίζαρντς και δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους αντιπάλους τους. Ο Γουάιτ είχε 30 πόντους, 7 ριμπάουντ και 9 ασίστ για τους νικητές, ενώ ο ΜακΚόλουμ μέτρησε 22 πόντους και 3 ασίστ για τους ηττημένους. Για τη Βοστώνη 22 είχε ο Γουόλς και στους 20 σταμάτησε ο Πρίτσαρντ.
Διπλό στο Μπρούκλιν οι Τζαζ
Οι Τζαζ κατάφεραν να επικρατήσουν εύκολα των Νετς με 123-110 και να πάνε στο 8-13 παλεύοντας να πλησιάσουν το play in της Ανατολής. Εξαιρετικός σε άλλο ένα ματς ο Τζορτζ των Μορμόνων που είχε 29 πόντους, 5 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Ο Μάρκανεν είχε 30 πόντους και 8 ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά ο Κλάουνι μέτρησε 29 πόντους.
