Σίξερς - Γουόριορς 99-98: Η Φιλαδέλφεια πήρε το θρίλερ (vid)
Σπουδαίο ματς έγινε στη Φιλαδέλφεια, με τους Σίξερς να αντέχουν στο τέλος και να παίρνουν τη νίκη με 99-98 κόντρα στο Γκόλντεν Στέιτ. Το παιχνίδι ήταν θρίλερ, με τον Έτζκομπ να σκοράρει μετά από επιθετικό ριμπάουντ, λίγα δευτερόλεπτα για το τέλος.
Οι Γουόριορς πήγαν να προλάβουν τον χρόνο, με τον Μέλτον να φεύγει σε ανοιχτό γήπεδο και να έχει την ευκαιρία για τη νίκη, ωστόσο ο Μάξεϊ με απίθανο μπλοκ χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.
Χωρίς τον Κάρι και τον Μπάτλερ έπαιξαν οι Γουόριορς κάτι που στοίχισε στα κρίσιμα. Ο Μάξεϊ είχε 35 πόντους, ενώ ο Σπένσερ μέτρησε 16 με 4 ασίστ και 4 ριμπάουντ για τους ηττημένους. Από την βασική πεντάδα των πολεμιστών μόνο ο Μούντι ήταν διψήφιος με 14 πόντους.
Στο 11-12 οι νικητές, ενώ στο 12-9 έπεσαν οι ηττημένοι.
WILD ENDING IN SIXERS-WARRIORS GAME 🤯😳— Bleacher Report (@BleacherReport) December 5, 2025
VJ EDGECOMBE PUTBACK, MAXEY CHASEDOWN BLOCK FOR THE WIN 🔥
(via @NBA)pic.twitter.com/KIrrUzKGpg
