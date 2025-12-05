ΛεΜπρόν: Μετά από 1297 ματς μπήκε τέλος στο απίθανο σερί των 10+ πόντων
Οι Λέικερς έφυγαν με το διπλό με 123-120 από το Τορόντο χάρη στο τρίποντο του Χατσιμούρα.
To winning shot έγινε μετά από ασίστ του ΛεΜπρόν. Με αυτόν τον τρόπο ο Βασιλιάς βρήκε την τελική πάσα για τη νίκη της ομάδας του, αλλά είδε το ρεκόρ του να σταματά.
Ο ΛεΜπρόν έμεινε κάτω από τους 10 πόντους για πρώτη φορά μετά από 1297 παιχνίδια και έτσι το απίθανο του ρεκόρ... πήγε περίπατο. Τελείωσε την αναμέτρηση με 8 πόντους, 11 ασίστ και 6 ριμπάουντ.
Οι λιμνάνθρωποι παίζουν ωραίο μπάσκετ φέτος, είναι ψηλά στη Δύση και θέλουν να φτάσουν μακριά στα playoffs και να είναι ανταγωνιστικοί για τον τίτλο.
LEBRON SACRIFICED HIS 10-PT STREAK FOR THE GAME WINNER 🤯😱— Bleacher Report (@BleacherReport) December 5, 2025
O.M.G. pic.twitter.com/g3qpmCVjW9
