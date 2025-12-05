Τέλος στο απίθανο ρεκόρ του ΛεΜπρόν Τζέιμς με τα συνεχόμενα ματς 10+ πόντων.

Οι Λέικερς έφυγαν με το διπλό με 123-120 από το Τορόντο χάρη στο τρίποντο του Χατσιμούρα.

To winning shot έγινε μετά από ασίστ του ΛεΜπρόν. Με αυτόν τον τρόπο ο Βασιλιάς βρήκε την τελική πάσα για τη νίκη της ομάδας του, αλλά είδε το ρεκόρ του να σταματά.

Ο ΛεΜπρόν έμεινε κάτω από τους 10 πόντους για πρώτη φορά μετά από 1297 παιχνίδια και έτσι το απίθανο του ρεκόρ... πήγε περίπατο. Τελείωσε την αναμέτρηση με 8 πόντους, 11 ασίστ και 6 ριμπάουντ.

Οι λιμνάνθρωποι παίζουν ωραίο μπάσκετ φέτος, είναι ψηλά στη Δύση και θέλουν να φτάσουν μακριά στα playoffs και να είναι ανταγωνιστικοί για τον τίτλο.