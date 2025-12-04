Euroleague Fantasy Rules: Οι δημοσιογράφοι του Gazzetta αναλύουν τις τοπ επιλογές για τα ματς της 14ης αγωνιστικής
Το mini-break της Euroleague ελέω εθνικών ομάδων έλαβε τέλος και η αγωνιστική δράση επιστρέφει, με το ενδιαφέρον να βρίσκεται στο ζενίθ της φετινής περιόδου!
Μετά από ένα αναγνωριστικό πρώτο τρίτο στον μαραθώνιο της διοργάνωσης, οι ομάδες μπαίνουν στη «μάχη» της 14ης αγωνιστικής. Κι όπου ομάδες, όχι απλά οι 20 «μονομάχοι» της κούπας, αλλά και αυτές των επίδοξων θριαμβευτών του φετινού Euroleague Fantasy Challenge, presented by bwin!
Στο νέο επεισόδιο της σειράς vidcast του Gazzetta, Euroleague Fantasy Rules παρέα με την bwin, επίσημη χορηγό του Euroleague Fantasy, οι Ευτυχία Οικονομίδου και Νίκος Καρφής παρουσιάζουν και αναλύουν τις επιλογές τους για αυτή την εβδομάδα.
Δες το βίντεο, πάρε ιδέες και κέρδισε μια θέση στην κορυφή της κατάταξης:
Και μην ξεχνάς, αν θες κι εσύ να κοντραριστείς με τις ομάδες των δημοσιογράφων του Gazzetta, έλα στη λίγκα του Euroleague Fantasy... Rules.
Κωδικός: 116450-CGISY
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.