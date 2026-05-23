Ο Γιώργος Δώνης ανακοίνωσε την αποστολή της Σαουδικής Αραβίας για το επικείμενο Μουντιάλ, που θα λάβει χώρα στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά.

Ώρα Μουντιάλ για τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη! Ο Έλληνας τεχνικός ανακοίνωσε την αποστολή των παικτών που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα της Μέσης Ανατολής στη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου.

Οι Ασιάτες θα ξεκινήσουν την προετοιμασία τους στις ΗΠΑ και θα δώσουν τρεις αγώνες. Εναντίον του Εκουαδόρ στις 30 Μαΐου στο Νιου Τζέρσεϊ, κόντρα στο Πουέρτο Ρίκο στις 5 Ιουνίου και απέναντι στη Σενεγάλη, στις 9 Ιουνίου στο Τέξας.

Υπενθυμίζουμε πως η ομάδα του 56χρονου τεχνικού θα αντιμετωπίσει στον 8ο όμιλο τις Ισπανία, Ουρουγουάη και Πράσινο Ακρωτήρι. Ο πολύπειρος τεχνικός αντικατέστησε τον Ερβέ Ρενάρ στον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας και έχει συμβόλαιο έως το 2027.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιώργου Δώνη ενόψει Παγκοσμίου Κυπέλλου:

«Οι περισσότερες αποφάσεις έχουν πάντα μια θετική και μια λιγότερο θετική πλευρά, όμως ένα από τα σημαντικότερα θετικά στοιχεία των τελευταίων ετών είναι η παρουσία ξένων παικτών υψηλής ποιότητας στο σαουδαραβικό πρωτάθλημα. Αυτό βοήθησε τους Σαουδάραβες ποδοσφαιριστές να εξελιχθούν και να ανταγωνιστούν σε υψηλότερο επίπεδο. Το υπάρχον ρόστερ έχει αρκετά λεπτά συμμετοχής με τις ομάδες του και πιστεύω στις δυνατότητες των παικτών που διαθέτουμε. Αυτό που απαιτείται τώρα είναι δουλειά με πάθος, πίστη στις ικανότητές μας και εφαρμογή των ιδεών του προπονητικού επιτελείου. «Δεν θα κάνουμε θαύματα από την αρχή. Χτίζουμε βήμα-βήμα και η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι να δημιουργήσουμε μια ομάδα που θα μπορεί να είναι ανταγωνιστική και να έχει αυτοπεποίθηση μέσα στο γήπεδο».

Η αποστολή της Σαουδικής Αραβίας:

Τερματοφύλακες:

Μοχάμεντ Αλ-Οουάις – Ναουάφ Αλ-Ακίντι – Αχμέντ Αλ-Κασάρ – Αμπντουλκαντούς Ατία

Αμυντικοί:

Αμπντελαΐλ Αλ-Ομάρι – Χασάν Τάμπακτι – Τζιχάντ Ζάκρι – Αλί Αλ-Τζουλάμι – Χασάν Καντάς – Σαουούντ Αμπντουλχαμίντ

Μέσοι:

Μοχάμεντ Κάννο – Αμπντουλάχ Αλ-Κχαϊμπαρί – Ζιάντ Αλ-Τζαχάνι – Νάσερ Αλ-Νταουσάρι – Μοσάαμπ Αλ-Τζουαΐρ – Αλάα Αλ-Χάτζι – Σαλέμ Αλ-Νταουσάρι – Χαλίντ Αλ-Γκαμνάν – Αϊμάν Γιαχία – Σουλτάν Μαντές – Σάλεχ Αμπού Αλ-Σαμάτ

Επιθετικοί:

Φιράς Αλ-Μπραϊκάν – Αμπντουλάχ Αλ-Σαλέμ – Σάλεχ Αλ-Σέχρι – Αμπντουλάχ Αλ-Χάμνταν