Ο Πορτογάλος διεθνής εξτρέμ στο αποχαιρετιστήριό του μήνυμα προς τον κόσμο του Ολυμπιακού έδειξε ότι κατάλαβε πώς φέτος δεν ήταν η χρονιά του.

Ένα απόσπασμα από το ποστάρισμα του Ντάνιελ Ποντένσε μετά το τέλος της χρονιάς δείχνει και το πώς αντιλήφθηκε ο ίδιος την σεζόν που πέρασε. «Σίγουρα δεν ήταν η σεζόν που όλοι θέλαμε και ειδικά σε ότι έχει να κάνει με μένα», έγραψε και ενώ στο κλείσιμό του ανέφερε ότι ελπίζει να τα ξαναπεί σύντομα με τους φίλους των Πειραιωτών.

Πρακτικά ήταν κάτι σαν μία... απολογία του Πορτογάλου προς τους φιλάθλους και για την δική του παρουσία που δεν ήταν καλή και για την 2η θέση του Ολυμπιακού στο Πρωτάθλημα. Ο έμπειρος Ντάνιελ Ποντένσε έκλεισε την σεζόν - έχοντας βγάλει και προβλήματα ετοιμότητας και τραυματισμών - με 2 γκολ και 6 ασίστ σε 21 αγώνες. Με βάση το αγωνιστικό του πρόσωπο έχασε ουκ ολίγα... κανονάκια και οι πιθανότητες να συνεχίσει και του χρόνου στον Ολυμπιακό δεν είναι υπέρ του.

Οψιόν δεν υπήρχε από την Αλ Σαμπάμπ για τον δανεισμό του οπότε αναγκαστικά θα χρειαστεί να περιμένει - ίσως και αρκετά - για τις τελικές αποφάσεις όλων των εμπλεκόμενων πλευρών. Σε αυτήν την φάση πάντως σε σχέση με τον Ολυμπιακό τα δεδομένα δεν υπέρ του (ήτοι υπέρ της παραμονής του και τη νέα περίοδο στο Λιμάνι).