Ολυμπιακός: Θέλει να επιστρέψει στις νίκες κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης
Μετά την ήττα του στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα, o Ολυμπιακός επιστρέφει στο ΣΕΦ εκεί όπου υποδέχεται απόψε (21:15, Novasports Prime) την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ.
H oμάδα του Μπαρτζώκα θα κοντραριστεί με τους Τούρκους και αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Εβάν Φουρνιέ για την αναμέτρηση όπως τόνισε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Ο προπονητής των Πειραιωτών στάθηκε και στη μεταγραφολογία και το πόσο τον κουράζει εκείνον και την ομάδα.
Ο Ντόντα Χολ στάθηκε στο μπάσκετ που πρέπει να παίξει ο Ολυμπιακός, ενώ κοντά σε sold out είναι το ματς, αφού έχουν μείνει απούλητα ελάχιστα εισιτήρια.
Ο Γιασικεβίτσιους τόνισε πως είναι πάντα δύσκολο να παίζεις στον Πειραιά, ενώ ο Γουόρντ έδειξε την ανυπομονησία του για την αναμέτρηση.
Eκτός για τη Φενέρ ο Μπάνγκο, ο Μπιτίμ και ο Γουίλμπεκιν. Off για τον Ολυμπιακό ο Έβανς με τον Φαλ και τον ΜακΚίσικ, αμφίβολος ο Φουρνιέ.
To πρόγραμμα της Πέμπτης
19:15 Αναντολού Εφές - Ρεάλ Μαδρίτης
20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας - Μακάμπι Τελ Αβίβ
20:30 Μονακό - Παρί
21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Βιλερμπάν
21:15 Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε
21:45 Παρτίζαν - Μπάγερν Μονάχου
