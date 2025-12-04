Ολυμπιακός: Θέλει να επιστρέψει στις νίκες κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Φενέρ (21:15) και θέλει να βρει τρόπο να επιστρέψει στις νίκες.

Μετά την ήττα του στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα, o Ολυμπιακός επιστρέφει στο ΣΕΦ εκεί όπου υποδέχεται απόψε (21:15, Novasports Prime) την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ.

H oμάδα του Μπαρτζώκα θα κοντραριστεί με τους Τούρκους και αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Εβάν Φουρνιέ για την αναμέτρηση όπως τόνισε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Ο προπονητής των Πειραιωτών στάθηκε και στη μεταγραφολογία και το πόσο τον κουράζει εκείνον και την ομάδα.

Ο Ντόντα Χολ στάθηκε στο μπάσκετ που πρέπει να παίξει ο Ολυμπιακός, ενώ κοντά σε sold out είναι το ματς, αφού έχουν μείνει απούλητα ελάχιστα εισιτήρια.

Ο Γιασικεβίτσιους τόνισε πως είναι πάντα δύσκολο να παίζεις στον Πειραιά, ενώ ο Γουόρντ έδειξε την ανυπομονησία του για την αναμέτρηση.

Eκτός για τη Φενέρ ο Μπάνγκο, ο Μπιτίμ και ο Γουίλμπεκιν. Off για τον Ολυμπιακό ο Έβανς με τον Φαλ και τον ΜακΚίσικ, αμφίβολος ο Φουρνιέ.

To πρόγραμμα της Πέμπτης

19:15 Αναντολού Εφές - Ρεάλ Μαδρίτης

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας - Μακάμπι Τελ Αβίβ

20:30 Μονακό - Παρί

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Βιλερμπάν

21:15 Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε

21:45 Παρτίζαν - Μπάγερν Μονάχου