Ολυμπιακός: Αμφίβολος ο Φουρνιέ με Φενέρ
Έναν εκ των πιο ποιοτικών παικτών του ίσως στερηθεί ο Ολυμπιακός για το ματς με την Φενέρ στο ΣΕΦ (4/12, 21:15). Ο λόγος για τον Εβάν Φουρνιέ που είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση με τους Τούρκους, αφού ανέβασε πυρετό. Μάλιστα δεν θα προπονηθεί σήμερα, Τετάρτη με την υπόλοιπη ομάδα.
Αντίθετα ο Φρανκ Νιλικίνα έχει τεθεί και πάλι στην διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα ενόψει του αγώνα με τη Φενέρ. Ο Γάλλος γκαρντ ξεπέρασε το πρόβλημα που είχε στον οπίσθιο μηριαίο και θα επιστρέψει.
Στο ματς δεν θα αγωνιστεί και ο Σακιέλ ΜακΚίσικ, ενώ υπάρχουν και οι γνωστές απουσίες των Έβανς και Φαλ.
Παναγιώτης Αρταβάνης
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.