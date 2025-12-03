Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Εβάν Φουρνιέ για την αναμέτρηση με την Φενέρ στο ΣΕΦ (4/12, 21:15)

Έναν εκ των πιο ποιοτικών παικτών του ίσως στερηθεί ο Ολυμπιακός για το ματς με την Φενέρ στο ΣΕΦ (4/12, 21:15). Ο λόγος για τον Εβάν Φουρνιέ που είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση με τους Τούρκους, αφού ανέβασε πυρετό. Μάλιστα δεν θα προπονηθεί σήμερα, Τετάρτη με την υπόλοιπη ομάδα.

Αντίθετα ο Φρανκ Νιλικίνα έχει τεθεί και πάλι στην διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα ενόψει του αγώνα με τη Φενέρ. Ο Γάλλος γκαρντ ξεπέρασε το πρόβλημα που είχε στον οπίσθιο μηριαίο και θα επιστρέψει.

Στο ματς δεν θα αγωνιστεί και ο Σακιέλ ΜακΚίσικ, ενώ υπάρχουν και οι γνωστές απουσίες των Έβανς και Φαλ.

Παναγιώτης Αρταβάνης