Μπαρτζώκας: «Θέμα συζήτησης στην ελληνική κοινωνία είναι ποιον γκαρντ θα πάρει ο Ολυμπιακός, είναι κουραστικό»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τη μεταγραφολογία και το πόσο τον έχει κουράσει.

Ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με την Φενέρ στο ΣΕΦ (4/12, 21:15), ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Εβάν Φουρνιέ για την αναμέτρηση όπως τόνισε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Ο προπονητής των Πειραιωτών στάθηκε και στη μεταγραφολογία και το πόσο τον κουράζει εκείνον και την ομάδα.

«Περιμένουμε δύσκολο παιχνίδι, η Φενέρ προέρχεται από 5 σερί νίκες, 4 στο γήπεδο της. Δείχνει ότι είναι σε καλή κατάσταση, επανέρχονται τραυματίες. Είναι λίγο διαφοροποιημένη η εικόνα της σε σχέση με πέρυσι. Φέτος παίζουν περισσοτερο iso. Ομάδα που σουτάρει καλά τη μπάλα και είναι πολύ καλή στο transition. Δύσκολο παιχνίδι, προερχόμαστε από την ήττα στο Βελιγράδι. Ελέγχαμε το παιχνίδι μέχρι το 25' και μετά είχαμε ένα πολύ άσχημο διάστημα με κακές επιλογές λάθη που οδήγησαν σε πολλούς πόντους στο transition. Δεν ελέγξαμε αυτό που πρέπει να κάναμε. Να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι στο κομμάτι αυτό για να μην επαναληφθεί αυτό», είπε αρχικά.

«Έχουμε κάποια θέματα, ο Φουρνιέ ανέβασε πυρετό και είναι εξαιρετικά αμφίβολος για αύριο. Δεν θα κάνει προπόνηση. Ο ΜακΚίσικ είναι εκτός. Επανέρχεται ο Νιλικίνα. Έχουμε παίκτες και ρόστερ για να ανταγωνιστούμε το παιχνίδι και να κερδίσουμε», τόνισε στη συνέχεια.

Για το τι επισήμανε στην ομάδα τις τελευταίες μέρες: «Δεν ήμασταν όλοι μαζί γιατί είχαν φύγει οι διεθνείς. Προσπαθήσαμε να προπονηθούμε στις αρχές μας περισσότερο. Να κάνουμε τις ρουτίνες μας όλοι οι παικτες και όταν γύρισαν οι διεθνείς. Χθες κάναμε μια προπόνηση όλη η ομάδα μαζί και σήμερα δεν θα είναι ο Φουρνιέ. Προσπαθήσαμε να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα και στην ατομική φόρμα κάθε παίκτη και στο πως συνδεόμαστε μεταξύ μας αμυντικά και επιθετικά»

Για το αν τον έχει κουράσει η μεταγραφολογία: «Δεν μπορώ να ερωτόμαι συνέχεια για ένα πράγμα. Έχουμε μια ομάδα με τόσους παίκτες και συνέχεια το θέμα συζήτησης στην ελληνική κοινωνία είναι ποιον γκαρντ θα πάρει ο Ολυμπιακός. Νομίζω πως έχουμε μια ομάδα ανθρώπων που ασχολούμαστε με αυτό το θέμα και έχουμε και τα ματς που είναι κρίσιμα για εμάς. Πρωτάθλημα, Euroleague, είναι κουραστικό. Επηρεάζονται όλοι γιατί όλοι διαβάζουν. Το πρώτο θέμα είναι ο γκαρντ του Ολυμπιακού. Προφανώς είναι ενοχλητικό. Δεν μπορούμε να επιβάλουμε στον κόσμο με τι θα ασχολείται».

Παναγιώτης Αρταβάνης