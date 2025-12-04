Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης
Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αποψινού (4/12) αγώνα των Πειραιωτών απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης.
Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, με στόχο να... επιστρέψει και στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα υποδέχεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε, θέλοντας να πάρει μια νίκη γοήτρου, ψυχολογίας, και φυσικά να πλησιάσει τις πρώτες θέσεις.
Το τζάμπολ έχει προγραμματιστεί για τις 21:15 και η μετάδοση θα γίνει από το Novasports Prime.
