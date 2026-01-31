Παρτίζαν - Κλουζ 90-79: Πλουραλισμός και ντεμπούτο Ραντάνοβ
Ο Ζοάν Πενιαρόγια είχε για πρώτη φορά στην διάθεσή του και τον (άλλοτε παίκτη του Περιστερίου) Αλέκσα Ραντάνοβ, ο οποίος έκανε ντεμπούτο με τη φανέλα της Παρτίζαν.
Συγκεκριμένα είχε 4 πόντους με 0/2 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 1/2 βολές, 3 ασίστ και 2 ριμπάουντ σε 17 λεπτά συμμετοχής, σ' ένα ματς το οποίο η Παρτίζαν είχε «καθαρίσει» από το ημίχρονο.
Οι Σέρβοι θα υποδεχθούν τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Πέμπτη (05/02, 21:30) στην «Belgrade Arena» και έδειξαν ότι από την Aba Liga μπορούν να πάρουν ψυχολογία.
Ο Ντίλαν Οσετκόφσκι ήταν ο πρώτος σκόρερ με 20 πόντους και 4/9 τρίποντα, ενώ ακολούθησαν άλλοι τέσσερις παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και δη οι Μπράουν (15π.), Τζεκίρι (12π., 5ριμπ.), Πέιν (10π.) και Μπόνγκα (10π.). Ο Καλάθης είχε 6 πόντους, 5 ασίστ και 2 ριμπάουντ σε 20 λεπτά.
Η Παρτίζαν έχει 14-1 ρεκόρ στην Αδριατική Λίγκα, ενώ η μοναδική αήττητη ομάδα έως τώρα είναι η Dubai BC με 14-0.
Τα δεκάλεπτα: 25-23, 52-38, 72-57, 90-79.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.