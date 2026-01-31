Η Παρτίζαν έφτασε τις οκτώ σερί νίκες στην ΑΒΑ Liga καθώς επικράτησε της Κλουζ στο Βελιγράδι με 90-79.

Ο Ζοάν Πενιαρόγια είχε για πρώτη φορά στην διάθεσή του και τον (άλλοτε παίκτη του Περιστερίου) Αλέκσα Ραντάνοβ, ο οποίος έκανε ντεμπούτο με τη φανέλα της Παρτίζαν.

Συγκεκριμένα είχε 4 πόντους με 0/2 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 1/2 βολές, 3 ασίστ και 2 ριμπάουντ σε 17 λεπτά συμμετοχής, σ' ένα ματς το οποίο η Παρτίζαν είχε «καθαρίσει» από το ημίχρονο.

Οι Σέρβοι θα υποδεχθούν τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Πέμπτη (05/02, 21:30) στην «Belgrade Arena» και έδειξαν ότι από την Aba Liga μπορούν να πάρουν ψυχολογία.

Ο Ντίλαν Οσετκόφσκι ήταν ο πρώτος σκόρερ με 20 πόντους και 4/9 τρίποντα, ενώ ακολούθησαν άλλοι τέσσερις παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και δη οι Μπράουν (15π.), Τζεκίρι (12π., 5ριμπ.), Πέιν (10π.) και Μπόνγκα (10π.). Ο Καλάθης είχε 6 πόντους, 5 ασίστ και 2 ριμπάουντ σε 20 λεπτά.

Η Παρτίζαν έχει 14-1 ρεκόρ στην Αδριατική Λίγκα, ενώ η μοναδική αήττητη ομάδα έως τώρα είναι η Dubai BC με 14-0.

Τα δεκάλεπτα: 25-23, 52-38, 72-57, 90-79.