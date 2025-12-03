Ο προπονητής της Ρεάλ Σέρτζιο Σκαριόλο αναφέρεται στην αύξηση των αγώνων της Euroleague, που οδηγεί σε αποχωρήσεις προπονητών, όπως ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει την Πέμπτη (4/12, 19:15) στην Κωνσταντινούπολη την Αναντολού Εφές για την 14η αγωνιστική της Euroleague και ο Σέρτζιο Σκαριόλο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο μετά την προπόνηση της ομάδας του αναφέρθηκε στο βαρύ πρόγραμμα που υπάρχει στη διοργάνωση, αλλά και στις αποχωρήσεις κορυφαίων προπονητών, όπως ο Ομπράντοβιτς, ο Μεσίνα και ο Κοκόσκοφ.

Ο προπονητής της «βασίλισσας» δεν έχει στη διάθεση του τον Αντρές Φελίζ, ο οποίος έκανε δυο εξαιρετικές εμφανίσεις (είχε 21,5 πόντους σε 28 λεπτά συμμετοχής) με τη Δομινικανή Δημοκρατία και επέστρεψε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (3/12) στη Μαδρίτη, λίγο πριν οι συμπαίκτες του ταξιδέψουν στην Τουρκία. Γι’ αυτό τον λόγο δεν ταξίδεψε με την ομάδα, μένοντας πίσω για να ξεκουραστεί, καθώς είχε επιβαρυνθεί αρκετά.

Ο Ιταλός προπονητής πιστεύει ότι η τρέχουσα μορφή της EuroLeague με 20 ομάδες και 38 αγώνες στην κανονική διάρκεια είναι λάθος, αναλογιζόμενος τις αποχωρήσεις των Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Έτορε Μεσίνα και Ιγκόρ Κοκόσκοφ.

Για την αναμέτρηση με την Αναντολού Εφές, υποστήριξε: «Είναι ένα παιχνίδι με πολλά ρίσκα, πρώτα απ' όλα λόγω της ποιότητας και του ταλέντου του αντιπάλου, της ικανότητάς του να επιτίθεται στο καλάθι από πολλές διαφορετικές γωνίες και της εξαιρετικής του απόδοσης στα τελευταία δευτερόλεπτα μιας επίθεσης. Θα πρέπει να παίξουμε με πολλή υπομονή στην άμυνα και να αμυνθούμε σε πολλαπλές φάσεις. Η αντίπαλη ομάδα έχει αλλάξει προπονητή (ο Τριφούνοβιτς αντικατέστησε προσωρινά τον Κοκόσκοφ) και η συναισθηματική αντίδραση στον πρώτο αγώνα είναι συνήθως πολύ ενεργητική. Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Επιπλέον, ο πρώτος αγώνας μετά τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIBA είναι πολύ ασυνήθιστος. Οι παίκτες μπορεί να έχουν χρόνιους τραυματισμούς, μπορεί να χρειαστεί να περιοριστεί ο χρόνος συμμετοχής, να τους δοθεί ξεκούραση... Στην πραγματικότητα, ο Αντρές Φελίζ δεν μπορεί να ταξιδέψει μετά την άφιξή του στη Μαδρίτη σήμερα το πρωί (από τη Δομινικανή Δημοκρατία). Προερχόμασταν από οκτώ νίκες στα τελευταία δέκα παιχνίδια μας, μερικά από αυτά είναι σημαντικά».

Όταν ρωτήθηκε για το αν τον εξέπληξε η παραίτηση των Έτορε Μεσίνα και Ζέλικο Ομπράντοβιτς, απάντησε: «Αυτή η EuroLeague είναι πιο ανταγωνιστική από ποτέ. Τα τελευταία δύο χρόνια, ο αριθμός των ισχυρών ομάδων υψηλού επιπέδου έχει αυξηθεί σημαντικά. Παλιότερα, υπήρχαν τρεις ή τέσσερις ομάδες και αυτό έχει αντίκτυπο. Ο αριθμός των αγώνων σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έχει επίσης αυξηθεί, και νομίζω ότι αυτό ήταν λάθος. Στην πραγματικότητα, όλοι επανεξετάζουν τη μορφή τηες διοργάνωσης, επειδή η τρέχουσα δεν επιτρέπει να δουλέψεις όπως θέλεις με την ομάδα. Είμαστε πολύ μακριά από τη νοοτροπία του NBA, όπου μπορείς να χάσεις πολλά παιχνίδια στη σειρά και δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Όταν κερδίσαμε το πρωτάθλημα με το Τορόντο, σε δύο περιπτώσεις, περάσαμε από σερί τεσσάρων ηττών και δεν συνέβη απολύτως τίποτα. Εδώ, δεν έχουμε την αθλητική κουλτούρα για να καταλάβουμε ότι σε αυτό το νέο σενάριο, οι νίκες και οι ήττες πρέπει να αποτιμώνται διαφορετικά. Αυτό δημιουργεί ένταση και αστάθεια, την ανάγκη των συλλόγων να αντιδράσουν... δημαγωγικά, την αδυναμία να διατηρήσουν μακριά την πίεση και να μην την βάλουν μέσα στην ομάδα. Αυτή είναι καθαρή και απλή αδυναμία, έλλειψη επαγγελματισμού από τους συλλόγους που δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Αυτού του είδους ο συναισθηματικός τρόπος συμπεριφοράς σπάνια οδηγεί σε καλά αποτελέσματα σε μια σεζόν σαν κι αυτή».