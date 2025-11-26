Ο Σέρτζιο Σκαριόλο αποκάλυψε τι συνέβη στη φάση των τελευταίων δευτερολέπτων με τον Μάριο Χεζόνια κι εξήγησε την απόφαση του παίκτη του.

Η Ρεάλ πέτυχε σπουδαία νίκη επί της Χαποέλ Τελ Αβίβ με 74-75 καθώς ο Βασίλιε Μίτσιτς ήταν ο μοιραίος για την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη αστοχώντας στην εκπνόη.

Αυτό που προκάλεσε εντύπωση ήταν η επιλογή του Μάριο Χεζόνια να σουτάρει για τρίποντο 9 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της αναμέτρησης, με κανέναν να μην καταλαβαίνει τον λόγο πίσω από αυτή την απόφαση. Μάλιστα, η γκαφα του Κροάτη φόργουορντ έβγαλε εκτός εαυτού τους Σέρχιο Γιουλ και Φακούντο Καμπάτσο που πήγαν αμέσως να τον ρωτήσουν τι σκεφτόταν.

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο μίλησε μετά τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης στην έδρα της Χάποελ Τελ Αβίβ και σχολίασε την τελευταία φάση και την επιλογή του παίκτη του. Για το σουτ του Χεζόνια εννέα δευτερόλεπτα πριν το τέλος, τη στιγμή που η Ρεάλ, έχοντας νέα 14άρα επίεθση μετά το επιθετικό ριμπάουντ, χρειαζόταν απλώς να κρατήσει την μπάλα, ο Σκαριόλο επεσήμανε ένα κρίσιμο σημείο: «Το χρονόμετρο άργησε να μηδενιστεί». Όπως εξήγησε, όταν ο Κροάτης πήρε την μπάλα, στην οθόνη φαινόταν ακόμη ο προηγούμενος χρόνος κατοχής δηλαδή 3.1 δευτερόλεπτα, κάτι που οδήγησε στο λάθος και στο βεβιασμένο σουτ του φόργουορντ.