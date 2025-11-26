Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ: Η εξήγηση Σκαριόλο για την απόφαση του Χεζόνια στο τέλος
Η Ρεάλ πέτυχε σπουδαία νίκη επί της Χαποέλ Τελ Αβίβ με 74-75 καθώς ο Βασίλιε Μίτσιτς ήταν ο μοιραίος για την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη αστοχώντας στην εκπνόη.
Αυτό που προκάλεσε εντύπωση ήταν η επιλογή του Μάριο Χεζόνια να σουτάρει για τρίποντο 9 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της αναμέτρησης, με κανέναν να μην καταλαβαίνει τον λόγο πίσω από αυτή την απόφαση. Μάλιστα, η γκαφα του Κροάτη φόργουορντ έβγαλε εκτός εαυτού τους Σέρχιο Γιουλ και Φακούντο Καμπάτσο που πήγαν αμέσως να τον ρωτήσουν τι σκεφτόταν.
Mario Hezonja, kafatasının içinde ne taşıyor bazen çok merak ediyorum… pic.twitter.com/krf0l1AK3C— Kerem Yılmaz (@Kerem21Yilmaz) November 26, 2025
Ο Σέρτζιο Σκαριόλο μίλησε μετά τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης στην έδρα της Χάποελ Τελ Αβίβ και σχολίασε την τελευταία φάση και την επιλογή του παίκτη του. Για το σουτ του Χεζόνια εννέα δευτερόλεπτα πριν το τέλος, τη στιγμή που η Ρεάλ, έχοντας νέα 14άρα επίεθση μετά το επιθετικό ριμπάουντ, χρειαζόταν απλώς να κρατήσει την μπάλα, ο Σκαριόλο επεσήμανε ένα κρίσιμο σημείο: «Το χρονόμετρο άργησε να μηδενιστεί». Όπως εξήγησε, όταν ο Κροάτης πήρε την μπάλα, στην οθόνη φαινόταν ακόμη ο προηγούμενος χρόνος κατοχής δηλαδή 3.1 δευτερόλεπτα, κάτι που οδήγησε στο λάθος και στο βεβιασμένο σουτ του φόργουορντ.
Creo que lo que pasa con Mario Hezonja es que, cuando recibe el balón, el reloj de posesión todavía marca 3.1 segundos,— Iñaki López (@lopezinak) November 25, 2025
(lógicamente se va a negro instantes después)
pero Mario creé que le queda esa posesión y es preferible tirar ese triple para que el tiempo vaya descendiendo. pic.twitter.com/dPfz7asPMw
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.