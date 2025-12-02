Ολυμπιακός: Επιστρέφει ο Γάλλος στο ματς με τη Φενέρμπαχτσε

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Νιλικίνα
Ο Φρανκ Νιλικίνα τέθηκε και πάλι στην διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα ενόψει του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (4/12, 21:15).

Ευχάριστα τα νέα αναφορικά με τον Φρανκ Νιλικίνα στον Ολυμπιακό.

Ο Γάλλος γκαρντ ξεπέρασε το πρόβλημα που είχε στον οπίσθιο μηριαίο και θα επιστρέψει στην αναμέτρηση με τη Φενέρ για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Συγκεκριμένα προπονήθηκε κανονικά την Τρίτη (2/12) και θα δώσει το «παρών» στο παιχνίδι κόντρα στην τουρκική ομάδα.

Ολυμπιακός

Αντίθετα έμεινε και πάλι εκτός ο Σακίλ ΜακΚίσικ, ο οποίος εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από πρόβλημα .

