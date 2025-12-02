Ολυμπιακός: Επιστρέφει ο Γάλλος στο ματς με τη Φενέρμπαχτσε
Ευχάριστα τα νέα αναφορικά με τον Φρανκ Νιλικίνα στον Ολυμπιακό.
Ο Γάλλος γκαρντ ξεπέρασε το πρόβλημα που είχε στον οπίσθιο μηριαίο και θα επιστρέψει στην αναμέτρηση με τη Φενέρ για την 14η αγωνιστική της Euroleague.
Συγκεκριμένα προπονήθηκε κανονικά την Τρίτη (2/12) και θα δώσει το «παρών» στο παιχνίδι κόντρα στην τουρκική ομάδα.
Αντίθετα έμεινε και πάλι εκτός ο Σακίλ ΜακΚίσικ, ο οποίος εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από πρόβλημα .
