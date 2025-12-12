Ο γιος του Ματίας Λεσόρ «τρέλανε» τη Beogradska Arena, φορώντας τη φανέλα της Παρτίζαν και πανηγυρίζοντας τα καλάθια απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ: Ευτυχία Οικονομίδου

Η Παρτίζαν υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της EuroLeague, στην κατάμεστη Beogradska Arena. Μεταξύ των φίλων της Παρτίζαν ήταν και η σύζυγος του Ματίας Λεσόρ, Τρέισι, μαζί με τον γιο τους, τον μικρό Ματσόν, ο οποίος έκλεψε την παράσταση!

Ο Λεσόρ junior φορούσε τη φανέλα της Παρτίζαν, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή στη μεγάλη αρένα του Βελιγραδίου, πανηγυρίζοντας τα καλάθια απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Λεσόρ αγωνίστηκε στην Παρτίζαν τη διετία 2021–23, πριν υπογράψει στον Παναθηναϊκό, κρατώντας στενούς δεσμούς με τους «ασπρόμαυρους» του Βελιγραδίου.

Εκείνος και η οικογένειά του γνωρίζουν την αποθέωση κάθε φορά που επιστρέφουν στη σερβική πρωτεύουσα από τους φίλους της Παρτίζαν. Κάτι που συνέβη και στο ντέρμπι με τον Ερυθρό Αστέρα, με τη σύζυγο και τον γιο του να τυγχάνουν θερμής υποδοχής.