Ο Κένεθ Φαρίντ, μετα από τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις με τον Παναθηναϊκό, αναδείχθηκε MVP Νοεμβρίου στην EuroLeague!

Ο Κένεθ Φαρίντ μέσα σε μόλις 20 ημέρες στον Παναθηναίκό πρόλαβε να τρελάνει όλη την Ευρώπη, με τον Αμερικανό να αναδεικνύεται MVP του Νοεμβρίου στην EuroLeague!

Σε μόλις 4 παιχνίδια, ο Κένεθ Φαρίντ έχει εντυπωσιάσει, μετρώντας 13,5 πόντους κατά μέσο όρο με 64,5% ευστοχία στα σουτ εντός παιδιάς, 7,5 ριμπάουντ – συμπεριλαμβανομένων 4,0 επιθετικών ριμπάουντ – και 2 μπλοκ.

Με αυτή την συγκλονιστική στατιστική, ο Κένεθ Φαρίντ οδήγησε τον Παναθηναϊκό σε 4 σερί νίκες στην EuroLeague και κατέκτησε το βραβείο του MVP.

«Δεν ήξερα τι να περιμένω, όμως ξαφνικά βρέθηκα να παίζω και όχι απλά να παίζω, αλλά να είμαι και στην αρχική πεντάδα και να βοηθώ σημαντικά. Η χημεία ήταν αμέσως εκεί, από την πρώτη ημέρα. Συνάντησα τον Εργκίν Αταμάν στο παρκέ, πριν από την πρώτη προπόνηση, του είπα “επιτέλους σε γνωρίζω” και μου απάντησε ότι ένιωσε την ενέργεια. Ήταν σαν να βρισκόμουν στην ομάδα για χρόνια», είπε ο Κένεθ Φαρίντ στην EuroLeague.

Ο Φαρίντ έγινε ο όγδοος παίκτης του Παναθηναϊκού που κερδίζει το βραβείο, μπαίνοντας σε ένα κλειστό κλαμπ αστέρων, πο περιλαμβάνει τους Γιάκα Λάκοβιτς (Φεβρουάριος 2005), Μάικ Μπατίστ (Νοέμβριος 2006), Ραμούνας Σισκάουσκας (Απρίλιος 2007), Δημήτρη Διαμαντίδη (Δεκέμβριος 2010, Μάρτιος-Απρίλιος 2012, Απρίλιος 2013), Κρις Σίνγκλετον (Μάρτιος 2017), Νικ Καλάθη (Μάρτιος 2019) και Κέντρικ Ναν (Απρίλιος 2024, Φεβρουάριος 2025).

MVP του Οκτωβρίου είχε αναδειχθεί ο Σιλβέν Φρανσίσκο της Ζάλγκιρις Κάουνας.