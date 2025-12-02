Η Παρτίζαν μετά από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοίνωσε νέο αθλητικό διευθυντή της ομάδας τον Ζάρκο Πάσπαλι.

Με τον Ζάρκο Πάσπαλι νέο αθλητικό διευθυντή θα πορευτεί η Παρτίζαν, που βιώνει ακόμη δύσκολες στιγμές, καθώς δεν έχουν κοπάσει ακόμη οι αντιδράσεις από την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο παλιός παίκτης του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού αντικαθιστά τον Ζόραν Σάβιτς, που ήταν και ο πρώτος που «πλήρωσε» για την παραίτηση του «Ζοτς».

Η επίσημη ανακοίνωση της Παρτίζαν, αναφέρει: «Πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Παρτίζαν. Ο Ζάρκο Πάσπαλι διορίστηκε νέος αθλητικός διευθυντής της ομάδας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παρτίζαν συνεδρίασε σήμερα (2/12) το απόγευμα στις εγκαταστάσεις του συλλόγου, προκειμένου να λάβει στρατηγικές αποφάσεις για τη λειτουργία της ομάδας μετά την αμετάκλητη παραίτηση του προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς και την αποχώρηση του αθλητικού διευθυντή Ζόραν Σάβιτς. Με την παρουσία της πλειοψηφίας των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, επισημάνθηκαν οι νέες συνθήκες.

Με πρόταση του Προέδρου Όστογια Μιχαήλοβιτς, τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξέλεξαν ομόφωνα τον Ζάρκο Πάσπαλι ως νέο αθλητικό διευθυντή της Παρτίζαν. Με αυτόν τον τρόπο, ο θρυλικός άσος του μπάσκετ και αθλητικός παράγοντας επέστρεψε στην Παρτιζάν, για να ηγηθεί της ομάδας σε δύσκολες στιγμές και να θέσει τις γνώσεις και την εμπειρία του στην διάθεση της ομάδας, για την επίλυση όλων των ανοιχτών ζητημάτων. Ο Ζάρκο Πάσπαλι απολαμβάνει της πλήρους στήριξης του Διοικητικού Συμβουλίου στην επιλογή των συνεργατών του, στην εξεύρεση λύσης στη θέση του προπονητή και στη δημιουργία των συνθηκών για να σημειώσει ο σύλλογος μια σημαντική ανατροπή στα αποτελέσματα σε σχέση με την τρέχουσα πορεία της σεζόν.

Μέχρι την εκλογή νέου επικεφαλής του προπονητικού επιτελείου, την ομάδα θα καθοδηγεί από τον πάγκο ο προπονητής Μίρκο Οτσόκολιτς.

Το διοικητικό συμβούλιο της Παρτίζαν απευθύνει έκκληση σε όλους τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, καθώς και σε όλους όσους επηρεάζουν τη δημιουργία ατμόσφαιρας στο κοινό μέσω των κοινωνικών δικτύων, να μην δημοσιεύουν ανεπιβεβαίωτες ή ψευδείς πληροφορίες και να έχουν κατά νου ότι η Παρτίζαν έχει αγώνα με την Μπάγερν την Πέμπτη (4/12) και ότι το ντέρμπι με τον Ερυθρό Αστέρα έρχεται σύντομα. Όλοι όσοι αγαπούν την Παρτίζαν καλούνται να μην υποκινούν κανενός είδους μισαλλοδοξία και να μην ενθαρρύνουν βίαιη κλιμάκωση ή άλλες ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά στον σύλλογο».