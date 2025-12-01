Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Kurir», ο Αντρέα Τρινκιέρι αναμένεται να είναι ο επόμενος προπονητής της Παρτίζαν, μετά την παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον πάγκο της Παρτίζαν, μετά και την παραίτησή του, που μετατράπηκε σε... σίριαλ, με τους οπαδούς της ομάδας να κάνουν τα πάντα για να του αλλάξουν γνώμη. Με τους Σέρβους να ψάχνουν ήδη τον διάδοχο και το όνομα του Αντρέα Τρινκιέρι να είναι αυτό που έχει μεγάλο προβάδισμα, όπως αναφέρει η «Kurir».

Οι Σέρβοι, σύμφωνα με πληροφορίες τους, θεωρούν πως ο Τρινκιέρι θα διαδεχθεί τον Ομπράντοβιτς, επιστρέφοντας στην Παρτίζαν από την οποία πέρασε τη διετία 2018-2020.

Μάλιστα, το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως υπήρξε προσέγγιση τις προηγούμενες ημέρες, όμως ο Τρινκιέρι ήταν διστακτικός, προτού ξεκαθαρίσει η κατάσταση με την παραίτηση του Ομπράντοβιτς. Πλέον, αυτό το εμπόδιο δεν υπάρχει και η «Kurir» τονίζει πως απομένουν οι τελικές συμφωνίες, με τον Ιταλό εκτός συγκλονιστικού απροόπτου να αναλαμβάνει την Παρτίζαν.

Θυμίζουμε, φυσικά, πως ο Τρινκιέρι έχει μακρά εμπειρία στην EuroLeague, αφού πέραν της Καντού, βρέθηκε στους πάγκους της Μπάγμπεργκ, της Μπάγερν και της Ζάλγκιρις, από την οποία και αποχώρησε το καλοκαίρι που μας πέρασε.