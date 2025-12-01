Το τμήμα πόλο της Παρτιζάν εξέδωσε ανακοίνωση κατά του προέδρου της ομάδας μπάσκετ, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, κάνοντας αναφορά στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η κατάσταση στην Παρτίζαν είναι τεραμένη μετά την απόφαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να εμείνει στην απόφασή του και να παραιτηθεί από την τεχνική ηγεσία των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου.

Ο κορυφαίος προπονητής όλων των εποχών στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ αποχώρησε από τον πάγκο της Παρτίζαν, με τον Οστόγια Μιχαΐλοβιτς να αποκαλύπτει το παρασκήνιο της παραίτησής του. Παρ' όλα αυτά, η δημόσια τοποθέτησή του στο στο Euronews Srbija προκάλεσε την αντίδραση του τμήματος πόλο της Παρτίζαν!

Στη συνέντευξή του, ο Μιχαΐλοβιτς ανέφερε μεταξύ άλλων: «Αν η παραίτησή μου λύνει κάτι, μπορώ να την υποβάλω αμέσως, αλλά τους επόμενους 18 μήνες έχουμε υποχρεώσεις προς τους παίκτες ύψους 28.000.000 ευρώ. Μπορεί να μας συμβεί αυτό που συνέβη στο τμήμα πόλο. Να επιστρέψουμε στα δύσκολα χρόνια, όπως όταν ανέλαβα εγώ, με χρέη 15.000.000 και προϋπολογισμό 1.300.000 ευρώ», δήλωσε ο Μιχαΐλοβιτς.

Η παραπάνω τοποθέτηση προκάλεσε την αντίδραση του τμήματος που εξέδωσε ανακοίνωση: «Είναι λυπηρό ότι κάποιοι, παρ’ όλα τα προβλήματα και τις προκλήσεις που τους καταδιώκουν καθημερινά το τελευταίο διάστημα, τόσο σε αθλητικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο, καταφέρνουν να ασχολούνται με τον πιο πετυχημένο σύλλογο στην ιστορία της Σερβίας, για τον οποίο δεν έχουν ούτε στοιχειώδη γνώση ή ενημέρωση. Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στον Οστόγια Μιχαΐλοβιτς τα λόγια ενός ανθρώπου, του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος είπε ότι τα προβλήματα λύνονται "μέσα στο σπίτι".

Παρατηρούμε ότι ο κ. Μιχαΐλοβιτς έχει τα χέρια του γεμάτα με τις υποχρεώσεις στο δικό του τμήμα, γι’ αυτό θα τον παρακαλούσαμε να μην τα απλώνει στο δικό μας. Αυτή η συμπεριφορά δεν είναι αντάξια της Παρτίζαν, όπως επιβεβαιώνουν και οι δηλώσεις σας. Βάλατε για ακόμη μία φορά τον εαυτό σας πάνω από ένα όνομα πολύ μεγαλύτερο από όλους μας. Γι’ αυτό, ας είμαστε όλοι πιο συνετοί, για το καλό του σερβικού αθλητισμού».