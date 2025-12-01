Το απόγευμα της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε «πράσινη» συνάντηση με αθλητές του τμήματος Πινγκ Πονγκ να συναντάνε Χουάντσο, Σορτς και Ρογκαβόπουλο στο «Telekom Center Athens».

Αθλητές του τμήματος Πινγκ Πονγκ του Παναθηναϊκού συναντήθηκαν με παίκτες από το μπασκετικό τμήμα του συλλόγου στο «Telekom Center Athens», παρουσίας της κας Δέσποινας Γιαννακοπούλου.

Πιο συγκεκριμένα, οι Χουάντσο, Σορτς και Ρογκαβόπουλος, συναντήθηκαν και έπαιξαν αγώνα πινγκ πονγκ με τους αθλητές του συλλόγου Γιώργο και Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, με ανάρτησή της, δημοσίευσε την «πράσινη» συνάντηση που εκτυλίχθηκε στο «Telekom Center Athens», ενώ το «παρών» έδωσε και η Δέσποινα Γιαννακοπούλου.

Δείτε την ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκού:

