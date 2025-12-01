Παναθηναϊκός: Αγώνας Πινγκ Πονγκ με Σορτς, Χουάντσο και Ρογκαβόπουλο
Αθλητές του τμήματος Πινγκ Πονγκ του Παναθηναϊκού συναντήθηκαν με παίκτες από το μπασκετικό τμήμα του συλλόγου στο «Telekom Center Athens», παρουσίας της κας Δέσποινας Γιαννακοπούλου.
Πιο συγκεκριμένα, οι Χουάντσο, Σορτς και Ρογκαβόπουλος, συναντήθηκαν και έπαιξαν αγώνα πινγκ πονγκ με τους αθλητές του συλλόγου Γιώργο και Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, με ανάρτησή της, δημοσίευσε την «πράσινη» συνάντηση που εκτυλίχθηκε στο «Telekom Center Athens», ενώ το «παρών» έδωσε και η Δέσποινα Γιαννακοπούλου.
Δείτε την ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκού:
ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR και Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος συναντήθηκαν σε ένα πραγματικά «πράσινο» απόγευμα στο Telekom Center Athens, παρουσία της κας Δέσποινας Γιαννακοπούλου.— Panathinaikos BC (@Paobcgr) December 1, 2025
Οι αθλητές του τμήματος Πινγκ Πονγκ του Παναθηναϊκού, Γιώργος & Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος καθώς… pic.twitter.com/AZCdsGA7fU
