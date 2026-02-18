Παναθηναϊκός -ΠΑΟΚ και Ηρακλής-Μύκονος είναι οι δύο αποψινές μάχες με φόντο την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος.

Οι προημιτελικοί του Allwyn Κυπέλλου Ελλάδος ολοκληρώνονται με τα ματς Παναθηναϊκός AKTOR-ΠΑΟΚ και Ηρακλής-Μύκονος. Τον νικητή του πρώτου ζευγαριού περιμένει στα ημιτελικά το Μαρούσι και του δεύτερου ο Ολυμπιακός. Τηλεοπτική μετάδοση από το EΡΤ2 ΣΠΟΡ (live Gazzetta).

Χωρίς τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ταξίδεψε ο Παναθηναϊκός στο Ηράκλειο, καθώς ο Ισπανός φόργουορντ είναι κλινήρης. Κανονικά στην αποστολή βρίσκεται ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Ο Γιούρι Ζντοβτς κράτησε... χαμηλούς τόνους ενόψει του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, ενώ ο Χέιζ-Ντέιβις στάθηκε στον λόγο που επέλεξε το τριφύλλι.

Για τον Ηρακλή φαίνεται ότι ο Τζάστιν Φόρμαν «τελειώνει» πρόωρα καθώς με απόφαση του Ζόραν Λούκιτς δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για το Final 8 του Κυπέλλου. «Έχουμε μια πολύ ωραία ιστορία ανταγωνισμού από πέρσι με τον Ηρακλή», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ζιάγκος.

To πρόγραμμα

17:00 Ηρακλής-Μύκονος

20:00 Παναθηναϊκός AKTOR-ΠΑΟΚ