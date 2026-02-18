Kύπελλο Ελλάδος: Παναθηναϊκός -ΠΑΟΚ και Ηρακλής-Μύκονος για δύο θέσεις στα ημιτελικά
Οι προημιτελικοί του Allwyn Κυπέλλου Ελλάδος ολοκληρώνονται με τα ματς Παναθηναϊκός AKTOR-ΠΑΟΚ και Ηρακλής-Μύκονος. Τον νικητή του πρώτου ζευγαριού περιμένει στα ημιτελικά το Μαρούσι και του δεύτερου ο Ολυμπιακός. Τηλεοπτική μετάδοση από το EΡΤ2 ΣΠΟΡ (live Gazzetta).
Χωρίς τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ταξίδεψε ο Παναθηναϊκός στο Ηράκλειο, καθώς ο Ισπανός φόργουορντ είναι κλινήρης. Κανονικά στην αποστολή βρίσκεται ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.
Ο Γιούρι Ζντοβτς κράτησε... χαμηλούς τόνους ενόψει του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, ενώ ο Χέιζ-Ντέιβις στάθηκε στον λόγο που επέλεξε το τριφύλλι.
Για τον Ηρακλή φαίνεται ότι ο Τζάστιν Φόρμαν «τελειώνει» πρόωρα καθώς με απόφαση του Ζόραν Λούκιτς δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για το Final 8 του Κυπέλλου. «Έχουμε μια πολύ ωραία ιστορία ανταγωνισμού από πέρσι με τον Ηρακλή», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ζιάγκος.
To πρόγραμμα
17:00 Ηρακλής-Μύκονος
20:00 Παναθηναϊκός AKTOR-ΠΑΟΚ
