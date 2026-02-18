Στο Ηράκλειο βρίσκεται ήδη ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από ίωση και δεν είχε ακολουθήσει την αποστολή της ομάδας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Γιώργος Κούβαρης

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, παρών! Και μάλιστα όχι την Τετάρτη (18/02) όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, αλλά από το βράδυ της προηγούμενης ημέρας!

Ο Ισπανός φόργουορντ ταλαιπωρήθηκε από γρίπη και δεν ακολούθησε την αποστολή του Παναθηναϊκού στο Ηράκλειο το απόγευμα της Τρίτης (17/02), κάτι που έκανε ο ίδιος από μόνος του αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Σήμερα (18/02) θα πάρει μέρος στο shootaround της ομάδας στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού και θα φανεί κατά πόσο είναι έτοιμος και διαθέσιμος για την αναμέτρηση των προημιτελικών με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ (20:00).