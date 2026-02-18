Παναθηναϊκός: Έφτασε στο Ηράκλειο ο Χουάντσο
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Γιώργος Κούβαρης
Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, παρών! Και μάλιστα όχι την Τετάρτη (18/02) όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, αλλά από το βράδυ της προηγούμενης ημέρας!
Ο Ισπανός φόργουορντ ταλαιπωρήθηκε από γρίπη και δεν ακολούθησε την αποστολή του Παναθηναϊκού στο Ηράκλειο το απόγευμα της Τρίτης (17/02), κάτι που έκανε ο ίδιος από μόνος του αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας.
Σήμερα (18/02) θα πάρει μέρος στο shootaround της ομάδας στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού και θα φανεί κατά πόσο είναι έτοιμος και διαθέσιμος για την αναμέτρηση των προημιτελικών με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ (20:00).
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.