Η Παρτίζαν είναι σε κρίση, ο σύλλογος σπαράσσεται, καθώς ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιλέγει τη σιωπή. Γράφει ο Γιάννης Πάλλας

Από την ημέρα που επέστρεψε στο Βελιγράδι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και έτυχε της συγκλονιστικής υποδοχής του κόσμου στο αεροδρόμιο «Νίκολα Τέσλα» δεν έχει ανοίξει το στόμα του να πει το παραμικρό.

Ο πολυνίκης τεχνικός έχει επιλέξει τη σιωπή, όπως έκανε και κατά την αποχώρηση του από τον Παναθηναϊκό AKTOR. Το ίδιο συνέβη και τώρα με την Παρτίζαν.

Στις δυο περιπτώσεις, όπου αποχώρησε ο «Ζοτς» υπάρχουν πολλές ομοιότητες. Ο προπονητής επέλεξε τη σιωπή, ο κόσμος διχάστηκε και η δημόσια συζήτηση εμπεριείχε εμφυλιοπολεμικά χαρακτηριστικά.

Στον Παναθηναϊκό AKTOR, η αποχώρησή του συνοδεύτηκε από χρόνια φημολογίας, ερμηνειών και κατηγοριών. Οι οπαδοί διχάστηκαν και δημιουργήθηκε ένα τοξικό κλίμα που έμεινε για καιρό στο DNA της ομάδας. Η απουσία ξεκάθαρης τοποθέτησης από τον «Ζοτς» επέτρεψε σε κάθε πλευρά να «γράψει» το δικό της αφήγημα.

Σήμερα, στην Παρτίζαν, τα όσα συμβαίνουν έχουν πολλές ομοιότητες, αλλά είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση, καθώς υπάρχει μεγάλη αγριότητα. Μια περίοδος έντασης στο σύλλογο, μια δυσλειτουργία σε αγωνιστικό και διοικητικό επίπεδο και ο Ομπράντοβιτς επιλέγει ξανά να μην πάρει θέση.

Υπάρχουν άνθρωποι που τον γνωρίζουν καλά και λένε ότι ο «Ζοτς» ποτέ δεν μιλάει χωρίς λόγο, το έκανε άλλωστε και στον Παναθηναϊκό AKTOR αποχωρώντας. Ό,τι η δουλειά του είναι στο παρκέ, όχι να βγαίνει και να μιλάει δημόσια. Θεωρεί πως με τη σιωπή του προστατεύει την ομάδα.

Ωστόσο, υπάρχει και ο αντίλογος, όταν πρόκειται για μια μεγάλη προσωπικότητα, όπως ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς η σιωπή δεν είναι ουδετερότητα, αλλά θέση που πολλές φορές, αφήνει πίσω της μεγαλύτερο χάος από ότι μια ξεκάθαρη τοποθέτηση.

Μέσα από την αναφορά της αποχώρησης του από τον Παναθηναϊκό AKTOR αρχικά και την Παρτίζαν τώρα, δεν κρίνεται σε καμία περίπτωση ως προπονητής. Οι τίτλοι που κατέκτησε όλα αυτά τα χρόνια μιλούν από μόνοι τους. Από συστάσεως της Euroleague είναι ο κορυφαίος προπονητής και εκείνος που επηρέασε το παιχνίδι όσο κανείς άλλος.

Απλώς, πολλές φορές οι μεγάλες προσωπικότητες ξεχνούν πόσο επηρεάζουν τον κόσμο και ειδικά τους παθιασμένους οπαδούς της ομάδας τους με αποτέλεσμα όταν επιλέγουν τη σιωπή, δεν λύνουν το πρόβλημα, αλλά το μεγενθύνουν, καθώς κανείς δεν τολμά να πει τι πραγματικά συμβαίνει.

Τόσο στην περίπτωση του Παναθηναϊκού, όσο και στην πιο πρόσφατη της Παρτίζαν, η στάση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς άφησε χώρο για να υπάρξει διχασμός στον κόσμο. Προφανώς και δεν τον δημιούργησε ο ίδιος, αλλά από την άλλη δεν έκανε και τίποτε για να τον αποτρέψει.

Σε κάθε περίπτωση μιλώντας για την Παρτίζαν που αποτελεί τον τελευταίο σταθμό (μέχρι τον επόμενο) του «Ζοτς» στην προπονητική του διαδρομή ο Οργανισμός βρίσκεται σε μεγάλη κρίση. Ο κόσμος περιμένει από τον ίδιο να πει κάτι (αν και αυτό δεν φαίνεται πιθανό να συμβεί), που θα λειτουργήσει κατευναστικά. Να «φρενάρει» τις συγκρούσεις και τις ανεξέλεγκτες αντιδράσεις, όπως συνέβη πρόσφατα στην προπόνηση που διεκόπη και υπήρξαν φθορές στο γήπεδο.

Η Παρτίζαν έχει ανάγκη από ηρεμία, την οποία δύσκολα θα βρει σύντομα, αν δεν δοθούν πειστικές απαντήσεις και δεν «σπάσει» τη σιωπή του ο Ζέλικο...



