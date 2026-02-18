Παπαπέτρου-Hoopfellas απαντουν: «Μπορεί ο ΠΑΟΚ να κάνει την έκπληξη με Παναθηναικό;»
Οι Hoopfellas και Ιωάννης Παπαπέτρου μίλησαν στο Gazz Floor by Novibet για το ενδεχόμενο ο ΠΑΟΚ να μπορέσει να κάνει την έκπληξη κόντρα στον Παναθηναϊκό.
Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ ρίχνονται στη μάχη του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας και οι Hoopfellas και Ιωάννης Παπαπέτρου μας βάζουν σε... ρυθμό προημιτελικού του Final 8.
Ο Hoopfellas από πλευράς του τονίζει ότι ο ΠΑΟΚ «φυσικά και μπορεί να κάνει την έκπληξη απέναντι στον Παναθηναϊκό», ενώ ο Ιωάννης Παπαπέτρου είχε μια διαφορετική οπτική στα πράγματα, αναφέροντας πως «ο Παναθηναϊκός θέλει να δώσει απαντήσεις μέσα από αυτό το παιχνίδι».
Το σχετικό απόσπασμα στο Gazz Floor by Novibet:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.