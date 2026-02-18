Οι Hoopfellas και Ιωάννης Παπαπέτρου μίλησαν στο Gazz Floor by Novibet για το ενδεχόμενο ο ΠΑΟΚ να μπορέσει να κάνει την έκπληξη κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ ρίχνονται στη μάχη του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας και οι Hoopfellas και Ιωάννης Παπαπέτρου μας βάζουν σε... ρυθμό προημιτελικού του Final 8.

Ο Hoopfellas από πλευράς του τονίζει ότι ο ΠΑΟΚ «φυσικά και μπορεί να κάνει την έκπληξη απέναντι στον Παναθηναϊκό», ενώ ο Ιωάννης Παπαπέτρου είχε μια διαφορετική οπτική στα πράγματα, αναφέροντας πως «ο Παναθηναϊκός θέλει να δώσει απαντήσεις μέσα από αυτό το παιχνίδι».