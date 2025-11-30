Οι «Grobari», οι οργανωμένοι οπαδοί της Παρτίζαν πήραν θέση για την απόφαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να παραιτηθεί από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Όσο και αν έγιναν προσπάθειες προκειμένου να μεταπειστεί, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν άλλαξε απόφαση και επέμεινε στην παραίτησή του από την τεχνική ηγεσία της Παρτίζαν.

Οι οργανωμένοι οπαδοί της σερβικής ομάδας με χαρακτηριστική ανάρτηση στο Instagram εξέφρασαν την αμέριστη υποστήριξή τους στον «Ζοτς» τον οποίο και... κάλεσα στην εξέδρα μαζί τους.

Η ανακοίνωση των «Grobari»

«Τις τελευταίες ημέρες παρακολουθήσαμε με μεγάλη προσοχή τα γεγονότα στον μπασκετικό σύλλογο. Χωρίς να θέλουμε να ρίξουμε λάδι στη φωτιά, δεν τοποθετηθήκαμε μέσα στο επικοινωνιακό χάος γεμάτο από υπερβολικούς τίτλους και παραπληροφόρηση. Πολλές φορές μέσα στη σεζόν προσπαθήσαμε να αφυπνίσουμε τους παίκτες, να τους ξυπνήσουμε από τον ‘χειμωνιάτικο ύπνο’, να μιλήσουμε με το τεχνικό τιμ και τους παίκτες. Ελπίζαμε ότι ο άνθρωπος που μας επανέφερε στην κορυφή της ευρωπαϊκής καλαθοσφαίρισης θα άλλαζε γνώμη και θα συνέχιζε να οδηγεί τον σύλλογό μας. Αντιδράσαμε και μετά την επιστροφή στην πόλη, του μεταφέραμε μήνυμα στήριξης, του δείξαμε ότι έχει την πλήρη υποστήριξή μας και του είπαμε ότι τον περιμένουμε στην προπόνηση το Σάββατο, γιατί το συμβόλαιο που υπέγραψε, το υπέγραψε με όλους εμάς, σε ένα γεμάτο γήπεδο. Πολλές φορές δείξαμε τη στήριξή μας, τον υπερασπιστήκαμε από επιθέσεις απ’ έξω και σταθήκαμε κάθε φορά, ως εξέδρα και ως άτομα, πίσω του — και το κάνουμε και τώρα

Δυστυχώς, όλες μας οι προσπάθειες δεν έφεραν αποτέλεσμα, και ο κύριος Ζέλικο Ομπράντοβιτς παρέμεινε πιστός στην απόφασή του να μην είναι πια ο προπονητής της Παρτίζαν — της δικής του και της δικής μας. Κάποτε είχε πει ότι τα πράγματα πρέπει να λύνονται μέσα στην οικογένεια. Ωστόσο, η έλλειψη πληροφοριών, ο σωρός από ψεύτικες ειδήσεις και τίτλους, το "σπινάρισμα" από διαδικτυακούς ‘δηλητηριαστές’ οδήγησαν ακόμη και σε κακοβουλη χαιρεκακία για την κατάσταση του συλλόγου. Στην πλούσια καριέρα του απέδειξε ότι δεν είναι άνθρωπος που κρύβεται πίσω από άλλους, ούτε κάποιος που αποφεύγει την ευθύνη, και ακόμη λιγότερο την αλήθεια. Σεβόμενοι τους λόγους, την ακεραιότητα και το μεγαλείο του, δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε ακόμη περισσότερο αυτή τη δύσκολη στιγμή για όλους μας. Καλούμε όλους τους φιλάθλους της Παρτίζαν να συσπειρωθούμε και να ξεπεράσουμε, όπως πάντα, κάθε πρόβλημα. Ζέλικο, σε περιμένουμε στις εξέδρες για να στηρίξουμε μαζί την Παρτίζαν. Σε ευχαριστούμε για όλα και ευχόμαστε στο μέλλον να πραγματοποιήσουμε μαζί ένα παλιό όνειρο

Καλούμε και τη διοίκηση να τοποθετηθεί δημόσια. Αντιλαμβανόμενοι ότι έχει δοθεί χώρος σε πολλαπλές παραποιήσεις της αλήθειας, απαιτούμε να παρουσιαστούν άμεσα όλες οι λεπτομέρειες των διαπραγματεύσεων, καθώς και τα επόμενα βήματα της διοίκησης για την έξοδο από την κρίση που έχει θέσει σε κίνδυνο τη φυσιολογική λειτουργία του συλλόγου

«ΖΕΛΙΚΟ ΟΜΠΡΑΝΤΟΒΙΤΣ — ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ».