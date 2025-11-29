Ομπράντοβιτς, Παρτίζαν: Συλλαλητήριο υπέρ του Ζοτς στο ποδόσφαιρο!
Η Παρτίζαν επισημοποίησε το τέλος της συνεργασίας της με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, εξηγώντας ότι ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ εμμένει στην απόφασή του να παραιτηθεί από την τεχνική ηγεσία των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου.
Στο μεταξύ, οι περίπου 2.500 φίλοι της Παρτίζαν που βρέθηκαν το βράδυ του Σαββάτου 29/11 στον ποδοσφαιρικό αγώνα με τη Γιάβορ για τη σερβική Superliga φώναξαν ρυθμικά το όνομα του Ομπράντοβιτς και παράλληλα, αποδοκίμασαν έντονα τον πρόεδρο, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς.
Νωρίτερα, οπαδοί της Παρτίζαν βρέθηκαν στη Beogradska Arena, απειλώντας να διακόψουν τον αγώνα με την Μπάγερν, ενώ ο Βάνια Μαρίνκοβιτς δήλωσε ότι ούτε οι ίδιοι οι παίκτες γνωρίζουν κάτι περισσότερο.
"Obradović Željko!"— Sport Klub (@sportklub) November 29, 2025
Navijači skandiraju na fudbalskoj utakmici Partizan - Javor. 👇#fkp #kkp #kkpartizan #ZeljkoObradovic #Srbija pic.twitter.com/R2QJCujFeZ
