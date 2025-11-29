Οι περίπου 2.500 φίλοι της Παρτίζαν που βρέθηκαν στον ποδοσφαιρικό αγώνα με τη Γιάβορ φώναξαν συνθήματα υπέρ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η Παρτίζαν επισημοποίησε το τέλος της συνεργασίας της με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, εξηγώντας ότι ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ εμμένει στην απόφασή του να παραιτηθεί από την τεχνική ηγεσία των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου.

Στο μεταξύ, οι περίπου 2.500 φίλοι της Παρτίζαν που βρέθηκαν το βράδυ του Σαββάτου 29/11 στον ποδοσφαιρικό αγώνα με τη Γιάβορ για τη σερβική Superliga φώναξαν ρυθμικά το όνομα του Ομπράντοβιτς και παράλληλα, αποδοκίμασαν έντονα τον πρόεδρο, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς.

Νωρίτερα, οπαδοί της Παρτίζαν βρέθηκαν στη Beogradska Arena, απειλώντας να διακόψουν τον αγώνα με την Μπάγερν, ενώ ο Βάνια Μαρίνκοβιτς δήλωσε ότι ούτε οι ίδιοι οι παίκτες γνωρίζουν κάτι περισσότερο.