Ο Βάνια Μαρίνκοβιτς βγήκε μπροστά στους οπαδούς της Παρτίζαν, προσπαθώντας να εξηγήσει τι συμβαίνει στην ομάδα, μετά και το οριστικό διαζύγιο με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Βάνια Μαρίνκοβιτς ανέλαβε τον δύσκολο ρόλο να μιλήσει και να κατευνάσει τα πνεύματα, μετά τα όσα συμβαίνουν στην Παρτίζαν με την παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Ζοτς αποτελεί οριστικά παρελθόν και ο Μαρίνκοβιτς βγήκε έξω από την Beogradska Arena, όπου βρίσκονται συγκεντρωμένοι και εξαγριωμένοι οι οπαδοί της Παρτίζαν.

«Ξέρετε με ποια πλευρά είμαστε» είπε ο Βάνια Μαρίνκοβιτς, ο οποίος πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ του Ομπράντοβιτς. «Είμαστε εδώ για αυτό το έμβλημα που όλοι αγαπάμε περισσότερο στον κόσμο, είμαστε εδώ από αγάπη και για κανέναν άλλο λόγο, και εδώ θα μείνουμε και θα δώσουμε τη ζωή μας για την Παρτιζάν. Ό,τι κι αν συμβαίνει, δεν μπορούμε να επηρεάσουμε πολλά. Προσπαθήσαμε, προσπαθούμε ακόμα. Το πιο σημαντικό είναι ότι θα βγούμε εκεί όπου έχει μεγαλύτερη σημασία, θα δώσουμε αίμα, θα δώσουμε ό,τι μπορούμε».

Τότε, μερικοί από τους οπαδούς τον διέκοψαν και τον ρωτούσαν σχετικά με το τι συμβαίνει στον σύλλογο. Ο Μαρίνκοβιτς απάντησε με πολύ απλό τρόπο. «Αν νομίζετε ότι ξέρουμε κάτι παραπάνω, δεν ξέρουμε, πιστέψτε με, δεν ξέρουμε. Ίσως ξέρετε περισσότερα από εμάς».

Μάλιστα, σε συνέχεια των λόγων του, ο Μαρίνκοβιτς ανέφερε ότι βγήκε μπροστά για να μιλήσει, καταλαβαίνοντας την απογοήτευση και όχι απλώς επειδή είναι ο αρχηγός της ομάδας. «Βγήκα ως αρχηγός για να σας μιλήσω. Οι ξένοι παίκτες στην ομάδα δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Τίποτα δεν τους είναι ξεκάθαρο. Προσπαθούμε όλοι να τους εξηγήσουμε τι γίνεται, κυριολεκτικά όλοι στον σύλλογο δίνουμε ό,τι έχουμε. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ και πουθενά, ειδικά στο δικό μας κλαμπ. Και για εμάς όλα αυτά είναι καινούργια. Ξέρετε ότι δεν μας είναι εύκολο, ιδιαίτερα σε μένα. Ήμουν εδώ όταν ήταν καταστροφή, τώρα είμαι ξανά εδώ όταν είναι ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή».