Έξαλλοι με τη διοίκηση οι οπαδοί της Παρτίζαν, βρίσκονται έξω από την Beogradska Arena και ζητούν εξηγήσεις, στηρίζοντας για ακόμα μια φορά τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η κατάσταση στην Παρτίζαν είναι ιδιαιτέρως τεταμένη, μετά και το οριστικό τέλος εποχής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Οι οπαδοί της Παρτίζαν συγκεντρώθηκαν έξω από την Beogradska Arena πριν την προπόνηση της ομάδας και μάλιστα η κατάσταση παραλίγο να ξεφύγει.

Αφού μετά την ανακοίνωση της Παρτίζαν για το τέλος του Ομπράντοβιτς, οι οπαδοί έσπασαν έναν μικρό φράχτη μπροστά στον οποίο υπήρχε Ασφάλεια και Αστυνομία και κατευθύνθηκαν προς την αρένα, σπάζοντας μερικά τζάμια. Μάλιστα όσοι βρισκόταν εκεί, ζήτησαν κάποιο μέλος της διοίκησης να εμφανιστεί για να δώσει εξηγήσεις.

Κάτι τέτοιο, όπως μεταφέρει η Mozzart δεν έχει συμβεί προς το παρόν. Με τα συνθήματα, φυσικά, να είναι αποθεωτικά για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και να στρέφονται κατά του Οστόγια Μιγιαΐλοβιτς.

Μάλιστα, στο σημείο όπου βρίσκονται οι εκατοντάδες οπαδοί της Παρτίζαν, έχουν καταφτάσει και Αστυνομικές ενισχύσεις, ενώ οι παίκτες που βρισκόταν εκεί, φυσικά δεν προπονήθηκαν, φοβούμενοι μήπως ξεφύγει η κατάσταση.