Ο Ζοάν Πενιαρόγια στις δηλώσεις του μετά τη νίκη της Παρτίζαν επί της Παρί, αποθέωσε τον Νικ Καλάθη.

Η Παρτίζαν επικράτησε της Παρί στη Γαλλία με 81-90 με τον Νικ Καλάθη να...οδηγεί την ομάδα του προς τη νίκη, πετυχαίνοντας double-doubble και τον Ζοάν Πενιαρόγια να τον αποθεώνει στις δηλώσεις του.

Συγκεκριμένα ο πολύπειρος γκαρντ σημείωσε 12 πόντους, ενώ μοίρασε και 10 ασίστ, με τον Ισπανό τεχνικό μετά τη λήξη του αγώνα, να αναφέρει πως είναι από τους σημαντικότερους παίκτες στην EuroLeague, τα τελευταία 15 χρόνια.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ζοάν Πενιαρόγια:

«Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες τα τελευταία 15 χρόνια στην EuroLeague. Είναι κορυφαίος σε ασίστ όλων των εποχών στην EuroLeague και είναι πολύ σημαντικό για μένα να έχω έναν τέτοιο παίκτη στην ομάδα. Έχει πολλή εμπειρία, ειδικά σε αυτό το ματς έπαιξε εκπληκτικά. Μερικές φορές δεν μπορείς να δεις στα στατιστικά πόσο σημαντικός είναι για εμάς».