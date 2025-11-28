Στον αέρα παραμένει ο Όντεντ Κάτας στην Μακάμπι, με την διοίκηση της ομάδας να συνεδριάζει για το τι «μέλλει γενέσθαι» μετά τις συνεχόμενες ήττες στην Euroleague.

Θα είναι ο Όντεντ Κάτας ο 6ος που θα αποχωρήσει από ομάδα της Euroleague μετά το 1/3 της φετινής σεζόν;

Η απάντηση στο εν λόγω ερώτημα αναμένεται να απαντηθεί σήμερα καθώς τα μέλη του διοίκησης αναμένεται να συναντηθούν εντός της ημέρας προκειμένου να παρθούν οι οριστικές αποφάσεις. Κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά για το τι θα γίνει ωστόσο το «Sport 5» ανέφερε ότι οι παίκτες της ομάδας στηρίζουν και με το... παραπάνω την παραμονή του Κάτας.

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, ζήτησαν από τη διοίκηση να παραμείνει ο Ισραηλινός τεχνικός στη θέση του. Το βέβαιο είναι ότι μετά και την ήττα από την Αρμάνι Μιλάνο η οποία ήταν η 10η σε 13 παιχνίδια, ο Όντεντ Κάτας δεν είχε καμία επικοινωνία με την διοίκηση. Και εκείνος, όπως και οι φίλοι της Μακάμπι αναμένουν σήμερα τις οριστικές εξελίξεις.

Πάντως στο κάδρο παραμένει το όνομα του Γιάννη Σφαιρόπουλου, ο οποίος φέρεται να είναι ο βασικός υποψήφιος σε περίπτωση που αποχωρήσει ο Κάτας και δεν πάρει άλλη ευκαιρία.