Βεζένκοβ: «Στο τέλος, οι δικοί τους χειριστές έκριναν το ματς»

Ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τον Ερυθρό Αστέρα (91-80) και αναφέρθηκε στις κακές επιλογές που πήρε η ομάδα στο φινάλε του παιχνιδιού.

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Ερυθρού και δέχτηκε την ήττα με 91-80, για την 13η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Σάσα Βεζένκοβ, επέστρεψε στις εξαιρετικές εμφανίσεις, πετυχαίνοντας 29 πόντους (6/7 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 5/6 βολές), ενώ μάζεψε και 8 ριμπάουντ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Όταν δέχεσαι 54 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο είναι πολύ δύσκολο να νικήσεις σε αυτό το γήπεδο. Στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε καλή άμυνα και μέχρι το 25’ ελέγξαμε το ματς. Τρεις-τέσσερις λάθος επιλογές, εύκολοι πόντοι στο τρανζίσιον και με τον κόσμο στο παιχνίδι ο Ερυθρός πήρε ενέργεια. Στο τέλος, οι δικοί τους χειριστές έκριναν το ματς. Συνεχίζουμε, αλλά πρέπει να μάθουμε γιατί επαναλαμβάνεται αυτό στα δεύτερα ημίχρονα. Να δουλέψουμε και να συνεχίσουμε.

Ελέγξαμε την πίεση μέχρι το 25’, ήμασταν στο +10. Μετά κάναμε κακές επιλογές και λάθη. Όταν βρίσκει ο Ερυθρός εύκολους πόντους στο τρανζίσιον αυξάνει την πίεση και δεν αντέξαμε στο τέλος. Είναι ‘μαραθώνιος’, όλες οι ομάδες παλεύουν. Να γίνουμε πιο σκληροί και να συνεχίσουμε.

Για τον κόσμο, τα σωματεία είναι αδελφικά, είναι τα ίδια συνθήματα σε άλλη γλώσσα. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, ήρθαμε να νικήσουμε. Στην αρχή είναι λίγο πρωτόγνωρο γιατί είναι όμοια πράγματα. Δεν είναι έντονη η γιούχα, αλλά φωνάζουν για την ομάδα τους, θέλουν να νικήσει η ομάδα τους και, στο τέλος, τα κατάφεραν».

