Δείτε τους απόντες και τους αμφίβολους από τα ματς της Τετάρτης στη Euroleague.

Η 13η αγωνιστική της EuroLeague συνεχίζεται και το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα ματς. Ξεχωρίζει η δύσκολη αποστολή του Ολυμπιακού στην έδρα του Ερυθρού Αστέρα, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στο 8-4 στη βαθμολογία.

Μακάμπι – Αρμάνι 19:00

Χόαρντ και Ντάουτιν δεν θα μπορέσουν να αγωνιστούν για τη Μακάμπι, ενώ αμφίβολοι είναι οι Λιφ – Λούντμπεργκ. Απόντες για την Αρμάνι οι Μπράουν, Ντιόπ, Σέστινα, Τονούτ. Aμφίβολος ο Μπούκερ.

Μονακό – Εφές 20:30

Όλοι διαθέσιμοι στη Μονακό. Για τη Εφές δεν θα παίξουν οι Ντόζιερ, Λάρκιν, Παπαγιάννης και Πουαριέ. Αμφίβολοι είναι οι Μπομπουά και Γιλμάζ.

Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 20:30

Πολλές απουσίες για τον Ερυθρό Αστέρα, αφού παραμένουν εκτός οι Μπολομπόι, Κάναν, Κάρτερ, Νταβιντόβατς, Ιζούντου, Μιλιένοβιτς και Ριβέρο. Από την πλευρά του Ολυμπιακού δεν θα παίξουν οι Έβανς, Φαλ, Λαρεντζάκης, ΜακΚίσικ και Νιλικίνα.

Μπαρτσελόνα – Βιλερμπάν 21:30

Ο Νούνιεζ δεν παίζει για τη Μπαρτσελόνα, ενώ στα πιτς είναι οι Τζάκσον και Σέλιας για τη Βιλερμπάν. Για τους Γάλλους αμφίβολος είναι ο Λάιτι.