Έξαλλος Ομπράντοβιτς στο time out: Το λάθος του Μαρίνκοβιτς ενώ έδινε οδηγίες

Η κίνηση του Μαρίνκοβιτς που έκανε έξαλλο τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς κατά την διάρκεια ενός time out.

Το χθεσινό παιχνίδι της Παρτιζάν με τον Παναθηναϊκό, είχε ήδη πάρει άσχημη τροπή, με την διαφορά να έχει ξεφύγει στους 28 πόντους για τους «πράσινους» και ο πίνακας του σκορ να δείχνει 82-54 στα μέσα της τελευταίας περιόδου.

Σε εκείνο το σημείο λοιπόν, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ζήτησε ένα time out, στο ξεκίνημα του οποίου ζήτησε από τους παίκτες του να μην... πέσουν άλλο και να προσπαθήσουν να παίξουν κανονικό μπάσκετ.

Έτσι, ξεκίνησε να τους δίνει οδηγίες για ένα σύστημα, όμως ο Βάνια Μαρίνκοβιτς έκανε ένα λάθος... Νομίζοντας οτι ο «Ζοτς» έχει ολοκληρώσει και δεν υπάρχει κάτι άλλο να τους πει, φώναξε «lets go guys», δίνοντας ουσιαστικά το σύνθημα στους συμπαίκτες του να επιστρέψουν στο glass floor.

Μόνο που ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν είχε τελειώσει τις οδηγίες του, με αποτέλεσμα να εκνευριστεί και μετά το κλασσικό του σφύριγμα, να γίνεται έξαλλος και να αρχίσει τις φωνές στους παίκτες του.