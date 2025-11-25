Παναθηναϊκός: Το εντυπωσιακό μπλοκ του Φαρίντ στον Μίλτον
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Παρτίζαν, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Ο Κένεθ Φαρίντ, πραγματοποιεί ακόμη μια εντυπωσιακή εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και χαρίζει θέαμα στο κοινό του «Telekom Center».
Πιο συγκεκριμένα, ο Αμερικανός σέντερ, έκανε μια εντυπωσιακή τάπα, απέναντι στον Μίλτον και ξεσήκωσε τον κόσμο του «τριφυλλιού».
Δείτε τη φάση:
.@KennethFaried35 on the defensive end now too!
Manimal doing it ALL tonight 🛑#MotorolaMagicMoment pic.twitter.com/3Zm9JJwg9q
— EuroLeague (@EuroLeague) November 25, 2025
