Ο Ερυθρός Αστέρας, υποδέχεται τον Ολυμπιακό (26/11) στην 13η αγωνιστική της EuroLeague. Ποια είναι τα στοιχεία που κάνουν ντέρμπι την αναμέτρηση των «ερυθρολεύκων».

Ολυμπιακός και Ερυθρός Αστέρας, θα διασταυρώσουν τα «ξίφη» τους, ενόψει της 13ης αγωνιστικής της Euroleague (26/11, 20:30).

Αμφότερες οι ομάδες κάνουν το συγκεκριμένο παιχνίδι ξεχωριστό, λόγω της καλής σχέση των οπαδών των δύο συλλόγων.

Αφενός, η ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι Σέρβοι στο γήπεδό τους είναι από μόνη της εκθαμβωτική. Δεν είναι τυχαίο πως κάθε φορά γίνεται viral σε διεθνή μέσα ανά τον κόσμο. Αφετέρου, η συγκεκριμένη αναμέτρηση μεταξύ των δύο «ερυθρόλευκων» γίνεται πιο ενδιαφέρουσα για έξτρα λόγους.

Τα κοινά τους στοιχεία

Ρίχνοντας, ένα «βλέφαρο» στα στατιστικά από το επίσημο site της EuroLeague, θα αντιληφθούμε πως αμφότερες οι ομάδες, μαζεύουν τα ίδια ριμπάουντ στη φετινή διοργάνωση (37.9).

Ο αριθμός των 37.9 και από τον Ερυθρό αλλά και από τον Ολυμπιακό, σίγουρα θα αποτελέσει κομβικό παράγοντα στην εξέλιξη της αναμέτρησης.

Συν τοις άλλοις, στη μάχη των «σκουπιδιών» θα ριχτούν οι Μιλουτίνοφ με τον Μονέκε, με τον πρώτο να μαζεύει ανά 8.2 ανά ματς, ενώ ο φόργουορντ του Ερυθρού 7 ανά παιχνίδι.

Το δεύτερο στατιστικό στοιχείο που ξεχωρίζει από την «ελληνοσερβική μάχη», είναι το κομμάτι των κλεψιμάτων.

Τα 6.3 ανά αγώνα πάλι και από τις δύο μεριές, τις τοποθετούν στην 11η θέση στον πίνακα της Euroleague.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως έχουν ίδιο ρεκόρ με 8 νίκες και 4 ήττες και οι δύο σύλλογοι και το παιχνίδι μεταξύ τους θα κρίνει αρκετά για τη συνέχεια της EuroLeague.

Αν συνυπολογίσουμε και το κομμάτι της δημιουργίας ο Ολυμπιακός, μοιράζει 0.1 παραπάνω ασίστ ανά αγώνα, κόντρα στον Ερυθρό. Συγκεκριμένα η ομάδα του Μπαρτζώκα δίνει 19 ασίστ, ανά παιχνίδι, ενώ το σύνολο του Ομπράντοβιτς 18.9.

Όπως και να’ χει η μάχη των «ερυθρολεύκων» απόψε, θα είναι από τις πιο σημαντικές βάση βαθμολογίας, τα τελυταία χρόνια.

