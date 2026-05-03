Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Ολυμπιακού μετά τον θάνατο του Στάθη Γαβάκη σε ηλικία 87 ετών. Ήταν ο εκφωνητής που επί σειρά ετών ήταν η «φωνή» των «ερυθρόλευκων», τόσο στο «Γ. Καραϊσκάκης» όσο και στο ΣΕΦ.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός με χαρακτηριστική ανάρτηση είπε το δικό της «αντίο» στον άνθρωπο που «συντρόφευσε» τους φίλους της ομάδας μέσα στα γήπεδα.

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Σίγησε η φωνή του Ολυμπιακού!

Ο Στάθης Γαβάκης, ο άνθρωπος του οποίου η φωνή συντρόφευσε τους ερυθρόλευκους φιλάθλους για τρεις δεκαετίες, αυτός που ήταν παρών στις μεγάλες επιτυχίες όλων των ομάδων του Θρύλου, έφυγε από κοντά μας. Η οικογένεια του Ολυμπιακού πενθεί. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.»