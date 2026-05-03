Ολυμπιακός για Στάθη Γαβάκη: «Ήταν παρών στις μεγάλες επιτυχίες όλων των ομάδων του Θρύλου!»
Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Ολυμπιακού μετά τον θάνατο του Στάθη Γαβάκη σε ηλικία 87 ετών. Ήταν ο εκφωνητής που επί σειρά ετών ήταν η «φωνή» των «ερυθρόλευκων», τόσο στο «Γ. Καραϊσκάκης» όσο και στο ΣΕΦ.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός με χαρακτηριστική ανάρτηση είπε το δικό της «αντίο» στον άνθρωπο που «συντρόφευσε» τους φίλους της ομάδας μέσα στα γήπεδα.
Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός
«Σίγησε η φωνή του Ολυμπιακού!
Ο Στάθης Γαβάκης, ο άνθρωπος του οποίου η φωνή συντρόφευσε τους ερυθρόλευκους φιλάθλους για τρεις δεκαετίες, αυτός που ήταν παρών στις μεγάλες επιτυχίες όλων των ομάδων του Θρύλου, έφυγε από κοντά μας. Η οικογένεια του Ολυμπιακού πενθεί. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.»
🕊️ Σίγησε η φωνή του Ολυμπιακού!— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) May 3, 2026
