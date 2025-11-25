Παναθηναϊκός - Παρτίζαν: Που θα δείτε το ματς
Την έδρα του θέλει να εκμεταλλευτεί για άλλο ένα ματς ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του Άταμαν υποδέχεται την Παρτίζαν στο Τelekom Center Athens (21:15, live Gazzetta) και θα ψάξει το 4ο σερί ροζ φύλλο αγώνα στη Euroleague.
Το ματς θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.
Για τους πράσινους δεν θα αγωνιστούν οι Ομέρ Γιούρτσεβεν, Τσέντι Όσμαν και Βασίλης Τολιόπουλος. Εκτός και ο Χολμς με τον Λεσόρ. Η σημαντική απουσία για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι ο Κάρλικ Τζόουνς ο οποίος θα αργήσει να επιστρέψει στην ενεργό δράση, όπως επίσης και οι Λάκιτς-Μποσνιάκοβιτς.
